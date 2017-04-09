【異色童話館】醜小鴨與鶴小姐

2017-04-09

@希瓦

仇小雅從小被認為是個特立獨行的女生，她討論生活哲學與人生信念，總是問「我是誰？」與「人從那裡來？」，她閱覽群書、探索世界。不過同學覺得小雅格格不入，是個不能談論偶像、穿搭、流行時尚及美食的怪咖，一些人看她不順眼，搞排擠、強霸凌。他們最常嘲笑小雅的穿著打扮，給她綽號「醜小鴨」。

國中時最嚴重，連父母都不理解她在想什麼，簡直是人生的寒冬，小雅落寞自卑，差點變成憂鬱症。

人生的苦難擊不倒，就會長出堅韌美麗的羽毛。上了大學的小雅，逐漸展露她累積多年的知識與見識，代表學校拿到國際比賽首獎，當她上台領獎後，沒有人再記得那個外號，都讚美她閃耀光芒，如美麗天鵝展翅。

她在會場遇見來自日本的鶴小姐，一見如故，她們都有相同成長故事，鶴小姐在一群雞中長大，也總是備受歧視。