〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔

2017-02-07

文／珍珍

我是班上第一個不結巴不打結不停頓，一口氣背完整首〈長恨歌〉的人，老師讚賞地摸摸我的頭，接著語帶惋惜地說：「妳若生在唐朝，一定是個秀外慧中的小美人。 」當時的我可得意了，老師稱讚我耶。

歷史一讀才恍然大悟，原來唐朝欣賞胖美人，白皙圓潤的身材一直是小女子我青春時期的頭號敵人，緊追在後的則是青春痘。抱持神農嘗百草的精神，將自己當成實驗白老鼠，口服、外擦、纏手指、斷食、針灸、埋線、吃減肥餐、狂跳有氧舞蹈，體重上上下下、衣服改來改去，我的減肥實戰經驗真是族繁不及備載，堪稱一部斑斑血淚史啊！

纏鬥多年得出最終結果，減肥之道無他，唯少吃、多運動而已，悟道此時已近不惑之年，青春的肉體只剩背影可遠觀了。不再追求年輕時期的「瘦即是美」，力求維持健康體態，「薄背瘦臂不顯老，養肌長肌是王道。」

飲食盡量少油、少鹽、少加工，選擇原形食物的食材，吃在地當季蔬果，享受美食細嚼慢嚥，三餐七分飽，蛋白質不能少，勤喝水別拚酒，親自然遠電視，拒當沙發馬鈴薯。

要活就要動，手動腳動腦袋放空，運動其實是一件簡單的事，簡單的事重覆地做，日復一日地做，隨時隨地想到就做，進而成為一種生活態度，身體自然會告訴你，我健康、我快樂，因為我愛運動。

將減肥轉化為養生，壓力不見了，挫敗感變少，歲月更迭中10公斤「歷史共業」早已輕鬆卸下。哇哈哈！老師，我不當唐朝美女很久了。