〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰

2017-02-07

文／蔡愛慈

「兒子！你要不要吃割包？」一位媽媽小心翼翼地問孩子。她的兒子用很不耐煩的語氣説：「妳要吃什麼自己吃，不要管我。」接著媽媽又問：「要不要喝什麼飲料？」兒子用吼叫的聲音回：「我要喝就會告訴妳。」

這位媽媽終於不再說話，等到她的兒子說要到附近的市場逛逛，離開後，這位媽媽對我說：「我的兒子很乖，對外人說話不會這樣。」我說現在很多孩子都這樣，當父母的還要看孩子的臉色，自己的兒女有時候也會對我發脾氣，甚至多問幾句，就要我閉嘴。

還有位客人帶著未婚、年過30的女兒來我的店裡，媽媽好像在照顧孩子一樣，凡事都要先請示女兒的意見，私底下告訴我女兒不去工作，還要靠她養，吃飽就睡覺，睡醒不是吃東西就是看電視，吃到肥嘟嘟，讓她很憂心，不知如何是好？

聽完我的話，這位媽媽也感到很無奈，看到她的兒子回來了，囑咐我別再說了。

感覺媽媽好可憐，總是忍氣吞聲，但孩子眼中只有自我，哪會考慮父母的心情？只能說我們的教育失敗了！讓做父母的沒有尊嚴。