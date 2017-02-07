| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰

2017-02-07

文／蔡愛慈

「兒子！你要不要吃割包？」一位媽媽小心翼翼地問孩子。她的兒子用很不耐煩的語氣説：「妳要吃什麼自己吃，不要管我。」接著媽媽又問：「要不要喝什麼飲料？」兒子用吼叫的聲音回：「我要喝就會告訴妳。」

這位媽媽終於不再說話，等到她的兒子說要到附近的市場逛逛，離開後，這位媽媽對我說：「我的兒子很乖，對外人說話不會這樣。」我說現在很多孩子都這樣，當父母的還要看孩子的臉色，自己的兒女有時候也會對我發脾氣，甚至多問幾句，就要我閉嘴。

還有位客人帶著未婚、年過30的女兒來我的店裡，媽媽好像在照顧孩子一樣，凡事都要先請示女兒的意見，私底下告訴我女兒不去工作，還要靠她養，吃飽就睡覺，睡醒不是吃東西就是看電視，吃到肥嘟嘟，讓她很憂心，不知如何是好？

聽完我的話，這位媽媽也感到很無奈，看到她的兒子回來了，囑咐我別再說了。

感覺媽媽好可憐，總是忍氣吞聲，但孩子眼中只有自我，哪會考慮父母的心情？只能說我們的教育失敗了！讓做父母的沒有尊嚴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.