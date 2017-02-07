〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰
2017-02-07
文／蔡愛慈
「兒子！你要不要吃割包？」一位媽媽小心翼翼地問孩子。她的兒子用很不耐煩的語氣説：「妳要吃什麼自己吃，不要管我。」接著媽媽又問：「要不要喝什麼飲料？」兒子用吼叫的聲音回：「我要喝就會告訴妳。」
這位媽媽終於不再說話，等到她的兒子說要到附近的市場逛逛，離開後，這位媽媽對我說：「我的兒子很乖，對外人說話不會這樣。」我說現在很多孩子都這樣，當父母的還要看孩子的臉色，自己的兒女有時候也會對我發脾氣，甚至多問幾句，就要我閉嘴。
還有位客人帶著未婚、年過30的女兒來我的店裡，媽媽好像在照顧孩子一樣，凡事都要先請示女兒的意見，私底下告訴我女兒不去工作，還要靠她養，吃飽就睡覺，睡醒不是吃東西就是看電視，吃到肥嘟嘟，讓她很憂心，不知如何是好？
聽完我的話，這位媽媽也感到很無奈，看到她的兒子回來了，囑咐我別再說了。
感覺媽媽好可憐，總是忍氣吞聲，但孩子眼中只有自我，哪會考慮父母的心情？只能說我們的教育失敗了！讓做父母的沒有尊嚴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- 英下院議長反對 邀川普至國會演說
- 和梅克爾合照被移花接木 敘難民怒告臉書
- 川普政策難捉摸 歐股走低
- 春節封國三名間匝道 平面道路回堵
- 小檔案：唐代大飯店
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Blue Magpie’ program to be inked today
- 盼大學申請延至7月 252高中主管連署
- 竹縣、竹市農會總幹事 同額登記
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- 川普視察中央司令部 誓擊敗伊斯蘭國
- 經典賽》台灣隊諸事不順 熱身賽對手換「代打」
- 電子聯絡簿 學校訊息不漏接
- 睡遍官夫人 央視前主播涉賄判刑
- 《疑遭棄養或放生》亞馬遜河珍珠魟 六甲山區巖埤現蹤
- 國產署豪宅大戶 年繳千萬管理費養蚊子
- 司改國是會議 審檢票選代表出爐
- 元宵遊行 送五萬盞旺來雞提燈
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
- 學者促速修法規範無人機
- 長輩識相 蔡淑臻李沛旭不婚頭
- 市府轉運站 悠遊卡客服開張
- 半導體年後現離職潮 中國挖角逾200人
- 雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋
- 增進認養率 市府訓練狗狗技藝
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 抗年改 這警察報告「3不1沒有」 揚言「懶」到退休
- 試委阻年改 民進黨擬修法砍人數
- 需求續增、代工費漲 金居今年看好
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 工業及服務業普查 4月中展開
- 豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌
- 求生特訓 小爪水獺寶寶超萌
- 立委批 捧著金飯碗討飯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分