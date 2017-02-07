〈廢核救家園〉九州玄海核電中毒 只能接受重啟

2017-02-07

文／劉黎兒

Q：NHK報導，九州佐賀縣的玄海核電廠的3號爐跟4號爐通過審查，是否真的會重啟？

A：是的，玄海的這兩機通過後，日本的原子力規制委員會以福島災後的新基準，共審查通過了10個反應爐重啟，但是事實上因為法院判決或故障等原因，沒法重啟的居多。

只是東松浦郡玄海町是日本核電中毒最深的著名核電鄉鎮，町長的家族企業全在承包九州電力的工程，玄海的收入幾乎都靠核電，雖然明知玄海也在危險的地震帶上，但也只好接受核電重啟，因為當地的人都不會種田捕魚了，除了依賴核電外，喪失其他求生能力了，雖然有部分居民以及周邊鄉鎮反對，但核電中毒的鄉鎮沒有其他選擇，很可能今年夏天就會重啟。

玄海的1號爐因為是1975年開始運轉的老朽爐，從2011之後就因為跟台灣核一廠一樣，反應爐加壓容器脆化問題而沒有重啟，於2015年底確定廢爐了；而1994年跟1997年才開始運轉相對比較年輕的3號爐、4號爐，從福島災後就一直被核電幫看好是最適合重啟的機組。

日本核電設施原本就是專找窮鄉僻壤鄉鎮建的，因為日本製訂有電力三法，對於有核電的鄉鎮有很多的補助，如果鄉鎮的支出6成以上依賴核電，就被認為是「核電中毒」鄉鎮，跟吸食毒品狀態一樣無法擺脫核電了。

玄海又比其他核電鄉鎮對核電依賴更深。玄海町長岸本英雄的親弟弟經營營造業「岸本組」，從2005年到2011年承包了九州電力的工程25億日圓，岸本英雄本人也成了九州電力最強的打手，至今不斷在媒體上鼓吹核電是安全的。

玄海不僅預算超過6成靠核電．而是幾乎全數依賴核電，因此從2012年起，岸本英雄的玄海町公所不斷發表，如果玄海核電廠廢爐，整個町都會破產；玄海本身已經幾乎是九州電力全面收買的鄉鎮，因此除了重啟核電之外，岸本英雄還表示從2019年起要接受玄海核電用過的燃料棒放在玄海，增加玄海町的收入，否則玄海沒有其他什麼稅收，但是看來也是要維持自己家族企業包攬工程的機會。

當地居民除了核電沒有其他收入很無奈，最後還是接受核電錢豢養的町長等的依賴核電的做法。

其他如福井縣許多核電鄉鎮也是如此，也有兩爐通過審查，但因地院判決而停機高濱核電所在的高濱町，人口1萬多人，原本是靠周邊的大造船廠、工廠等，但逐漸規模縮小或關閉，對核電的依賴越來越嚴重，人口有3成是做跟核電相關的工作，但依賴程度不如玄海。

台電每年30幾億元的敦親睦鄰費的預算，被拿去收買選區立委，幫忙養選區，每個立委平均每年分到的養選區的費用，遠超過政府給的本俸及各種津貼總和的數倍乃至數十倍，因此都成了「台電中毒」狀態，也因此所有立委都非常聽台電的話，最近讓台電獨霸的新電業法就是最明顯的例子。

應該及早停止這種變相收買行為，台灣才不會淪為被台電控制的玄海町狀態，永遠無法擺脫台電缺電恐嚇，以及死抓老朽核電不放的威脅。