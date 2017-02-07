〈說故事時間到囉〉說故事 就不無聊了

2017-02-07

文／黃文綺

許多父母一定有這樣的經驗，孩子嘟著嘴來到眼前說「好無聊」，顯然，孩子是在向父母發出陪伴的邀約，這個時候，是最佳時機放下手邊所有的事，和孩子一塊享受無聊，是的，無聊也可以變成一種享受，一塊來感受一下無聊的狀態，然後說說無聊是什麼感覺？或是怎麼可以不無聊呢？

先來聽聽關於打發無聊的故事，《湯姆無聊的時候》故事裡的小主角，因為下雨天沒法子出去蹦蹦跳跳，忙著做家事的媽媽和自己玩娃娃的妹妹都沒法陪他玩，當他呆坐在沙發一角時，看到空空的客廳和大沙發，突然有了念頭，床單、墊子、椅子、布偶……就這樣客廳變成大海、沙發變成世界上最漂亮的船，吸引來妹妹，然後媽媽和剛下班的爸爸也陸續搭上了船，一家人一起躲過暴風雨。

說到這兒，想到了《派弟是個大披薩》故事裡的派弟，也是被雨困在家，然後爸爸媽媽決定把他做成披薩，首先把他放到餐桌上，整個人當成麵糰揉啊揉，原本不開心的派弟麵糰被揉得咯咯笑，爸媽又開始在麵糰做成的餅皮上，放上餅乾、碎紙當成餡料，派弟笑得好開心，當大披薩完成時，天氣也放晴了。

孩子年幼時，我一邊說這故事，一邊和他依著圖玩起來，這個簡單卻包含著孩子情緒處理的故事，成為親子互動的催化劑。

〈才不無聊喔〉小繪本 大想像

養兒育女的這一門課，任誰都是在當了父母之後才開始的，過去的父母親，總在孩子進入青春期時，才突然察覺到親子之間時有衝突，現代的父母則發現科技和網路讓親子關係提早進入緊張期，如果能夠從孩子年幼時，積累親子愛的互動存摺，並建立對話習慣，那麼面對孩子進入青春期的挑戰，也能輕鬆應對。

繪本故事裡的隱喻，很容易讓親子連結到自己，前述故事中的湯姆在無聊時，打造了自己的異想世界，讓全家人都一起有了輕鬆玩樂的機會，派弟的父母則不想看到孩子的失望，合力玩了一個想像遊戲，最重要的是，親子都有機會創造出無中生有的空間，原來只是需要一些些時間和想像力。

擔心自己沒有想像力和創造力的父母，不妨從繪本中找尋靈感，打開繪本就像走進一個神奇的世界，那個世界裡充滿著驚奇，所有想像得到和想像不到的事物，都隱藏在繪本世界裡。

〈互動催化劑〉書名藏謎語 先來猜一猜

挑選繪本時，我常會從像是謎語的書名開始，《蛋蛋艾格想要飛》、《是誰嗯嗯在我頭上？》、《假裝是魚》、《永遠吃不飽的貓》、《我要買「什麼都沒有」》……光是看到書名，就已經開始動腦了，「什麼都沒有」怎麼買呢？假裝是魚肯定不是魚，如果可以假裝是魚，是不是也可以假裝是狗、假裝是豬、假裝是隱形人？永遠吃不飽是不是像媽媽的肚子裡有寶寶那樣？我也想知道誰那麼大膽敢公開「嗯嗯」在我頭上？蛋蛋要用什麼飛上天？光是想著這些問題，腦子就忙得不得了啦！哪裡還有無聊的時間啊？

還有這樣的書名《想要不一樣》、《最可怕的一天》……哪一個書名讓你最好奇？最無法想像？邀請孩子一起猜想故事內容可能是什麼？再開始翻開書，看看作者怎麼寫畫？如果繪本的圖和文字都超乎想像，那就對了，帶著孩子跟著圖文一起玩耍；如果繪本的圖文沒有你們的有趣，那更好了，和孩子一塊把你們想像的內容寫畫出來，說不定下一個繪本作家就此誕生了。

（作者為台北市故事協會講師）