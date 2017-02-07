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〈旅遊的滋味〉永觀堂的楓景

2017-02-07

今天的品嘗者／younger

到日本京都賞楓，絕大部份旅者都不會錯過全院遍植約有3000株楓葉樹、自古以來就是京都數一數二的賞楓名勝──永觀堂。

永觀堂位於京都左京區，原為日本作家藤原關雄的私人宅邸，於853年被空海的徒弟真紹所收購，準備做為寺院。但因當時京都禁止私人設院，直至863年由當時的清和天皇取得「禪林寺」的寺號，才成為正式寺院。

永觀堂最著名的殿宇是保存著本尊阿彌陀佛像的阿彌陀佛堂。據傳該佛像在為念佛行道的永觀帶路，口中說著：「永觀，你好慢啊」，回頭張望永觀時所留的身影，被稱為「回望阿彌陀如來」。前往該佛堂時，要經過沿著山丘斜面所造的彎曲廊道──臥龍廊，彷彿行走在龍的體內般，是一種很特別的體驗。

不過，來到永觀堂的遊客，在外面的參道就已被豔紅如火的楓葉所吸引，買門票入內時，映入眼簾的正是「楓葉千枝復萬枝」的美景，加上陣陣的秋風吹拂過後，李白的詩句「楓葉落紛紛」的舞姿就在眼前展現，美不勝收，因此有些人往往就忽略了「紅葉永觀堂」的一些歷史典故了。

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  • 永觀堂可看到許多不同風貌的楓紅，風情萬種，姿態美麗。

    永觀堂可看到許多不同風貌的楓紅，風情萬種，姿態美麗。

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