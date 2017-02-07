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〈旅遊的滋味〉北海道的藍色夢幻

2017-02-07

今天的品嘗者／林靈

青池以神祕的池水顏色，成為近來北海道最熱門的景點之一。

一路走入林蔭步道，只見在日光映照下，青池顯現著夢幻神祕的幽深之藍。同行友人驚嘆連連，訝異於它純然的藍與無波的靜謐，彷彿遺落人間、遺世獨立的仙境。

由入口的告示牌說明，得知青池並非自然形成，乃因美瑛川的防砂施工所形成的大型水塘。池水顏色之所以呈湛藍色，是因含有鋁成分濃度極高的地下水與河水混合，形成膠狀的懸浮物質，反射太陽光線而成。因為光線波長的關係，導致池水在人們的眼中，成為一潭幽幽寶藍。

群山環抱下的青池，陽光灑落、清風徐來，但水波不興、池面如鏡。也因水中含有重金屬，池中一株株針葉松、白樺樹形容枯槁，數量亦因泡水逐漸腐敗而減少，映著青池的深邃與沉碧，這是一種以死與滅換來的絕美之境。

隱於成排樺樹林中的這一池夢幻寶藍，亦真亦幻，以絕美姿態吸引一波波旅人前往朝聖。安靜幽邃、空靈脫俗的美瑛青池，這令人屏息、攝人魂魄的藍，讓人一再留連，沉溺而忘返。

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  • 北海道的夢幻祕境──美瑛青池。

    北海道的夢幻祕境──美瑛青池。

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