上班一族2月徵文─一例一休好或壞
2017-02-07
一例一休的推行讓幾家歡樂，卻也讓幾家哀愁，甚至有人稱做是看得到吃不到的「德政」，這個政策對你的行業造成了什麼樣的影響？是好是壞都歡迎來稿與我們分享，文長限500字以內，並請附上真實姓名 或筆名，以及連絡方式，本版保留刪修之權，2月28日截稿。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw
更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- 英下院議長反對 邀川普至國會演說
- 和梅克爾合照被移花接木 敘難民怒告臉書
- 川普政策難捉摸 歐股走低
- 春節封國三名間匝道 平面道路回堵
- 小檔案：唐代大飯店
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Blue Magpie’ program to be inked today
- 盼大學申請延至7月 252高中主管連署
- 竹縣、竹市農會總幹事 同額登記
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- 川普視察中央司令部 誓擊敗伊斯蘭國
- 經典賽》台灣隊諸事不順 熱身賽對手換「代打」
- 電子聯絡簿 學校訊息不漏接
- 睡遍官夫人 央視前主播涉賄判刑
- 《疑遭棄養或放生》亞馬遜河珍珠魟 六甲山區巖埤現蹤
- 國產署豪宅大戶 年繳千萬管理費養蚊子
- 司改國是會議 審檢票選代表出爐
- 元宵遊行 送五萬盞旺來雞提燈
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
- 學者促速修法規範無人機
- 長輩識相 蔡淑臻李沛旭不婚頭
- 市府轉運站 悠遊卡客服開張
- 半導體年後現離職潮 中國挖角逾200人
- 雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋
- 增進認養率 市府訓練狗狗技藝
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 抗年改 這警察報告「3不1沒有」 揚言「懶」到退休
- 試委阻年改 民進黨擬修法砍人數
- 需求續增、代工費漲 金居今年看好
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 工業及服務業普查 4月中展開
- 豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌
- 求生特訓 小爪水獺寶寶超萌
- 立委批 捧著金飯碗討飯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：上班一族2月徵文─一例一休好或壞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分