2017年職場星座運勢（下）

2017-02-07

文／子綺 圖／黃寶緯（浮游人）

天秤座（9月23日至10月22日）

關鍵字：高遠夢想

2017年天秤繼續得益於木星給予的祝福，所有跟溝通學習、表達自我的方向都是正確且有利的，最適合去學習技能或是開啟新事業的舞台年。

2017年有兩個食相（一個是2月11日的月食，一個是8月21日的日食）都落在你關乎朋友、社團以及對未來希望和理想的宮位，不要怕去實踐夢想，現在短暫投機的事項反而會受到考驗，關心你的長遠計畫，現在是伙伴的考驗期。

主掌溝通交流宮的守護星木星會在天秤座一直待到10月10日，鼓勵你去探索新的人際交往，必請找到能幫你有所提升的伙伴關係。

天蠍座（10月23日至11月21日）

關鍵字：財務信念年

2017年是一個信念年，一開始你會很焦慮，從2月26日到3月13日期間水星加入凱龍和海王星會給你敏感的智慧，不要害怕挑戰，放膽一搏，你的直覺提醒你謹慎的同時，也要勇於克服過去的恐懼，然後你就知道今年要不一樣了。面對現實，為自己做出決定，你的事業宮會有水星給你提醒。首先，你並不笨拙，而且有令人激賞的智慧跟直覺，今年在財務層面上也會帶來令你滿足的獎勵與滿意的職位。

這一年你會在職業上有所轉型或變革，所以要勇往直前。

射手座（11月22日至12月21日）

關鍵字：鴨子滑水

土星還要在你的星座待一年，但這已經是第三年了，你應該可以隨著時間的推進和逐漸加強的應變能力，變得越來越輕鬆，你會感覺自己今年特別強大和異常成熟，同時今年的你也具備了令人感到踏實的權威氣質。

還有一個很重要的學習是，你也懂得內斂了，更多的是要隱藏自己的實力，為什麼呢？因為這世界不是所有人都需要認識你，你可以像鴨子滑水一樣穩定前進就好。

在收入方面，冥王星繼續停留在射手座的錢財宮，這種情況應該會導致你的價值觀和收入管理方式有長期性的重建，之前毀滅式的花錢法，必須調整。

魔羯座（12月22日至1月19日）

關鍵字：實踐工作

對摩羯來說今年最主要的目標就是工作。

今年是你的實踐年，你會用清晰的思路和全部的精力集中在目標上，讓自己更聰明地工作，而不僅僅是更努力，今年會學會節省時間跟資源。

工作項目的成功，也會給你在專業和財務方面的獎勵和安全感，恭喜你！還有一件好事：新的工作項目會帶來有意思的社交關係，結交不同的朋友也能幫助軟化你嚴肅的性格，總之今年的工作是很正面的一年。

水星將在你的宮位和金牛座形成一個三分相，3月底將獲得今年第一個成就。

水瓶座（1月20日至2月18日）

關鍵字：飛向外界

絕大多數艱苦的工作已經在去年完成，去年底你已經重新登上點子王的寶座，你知道你有能力預見未來的趨勢，你不害怕被認為是奇怪或者愚蠢的人，今年你更是供人評估你超現實價值的時候。

2017年對水瓶座簡直是探索未知地帶年，也有更宏觀的圖景，你的經濟成就也大幅的在新科技領域成功開花。

網路科技，甚至是太空冒險的行業，都因為有木星以及天王星的加持，讓你的天馬行空繼續發揮其影響，帶我們飛向外界。

雙魚座（2月19日至3月20日）

關鍵字：脫胎換骨

2017年是你的經濟年，從1月1日至10月11日慷慨的木星會讓你得到一個意想不到的財產。有可能是家族投資的獲利，也可能是跟合作伙伴的意外投資獲得收入。

但你也會因此有計畫外的花費，總之這是海王星控制你的欲望的一年。

但是在工作上你會走出你習慣隱藏自己個性的那些陰影，不要懼怕巨大的改變，你可以決定在哪些事情裡自由地表達自我，而哪些事繼續保持迷幻，我希望你別喝太多酒。有行動力一點，今年你會脫胎換骨。

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