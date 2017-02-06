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台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世

2017-02-06

〔記者楊明怡／台北報導〕繼《STAGE》（舞台車）、《SINGERS & STAGES》後，沈昭良耗時十年紀錄的綜藝團系列完結篇《台灣綜藝團》今日問世。透過這本近200頁的精裝攝影集，沈昭良不但再次回應了長期沃育他的土地與這片土地上的熾熱生命，也完成台灣攝影史上，首次聚焦於本土歌舞團文化的大規模影像彙編。

《台灣綜藝團》製作期程自2005年至2016年，拍攝地點遍及全台，主要聚焦在廟會慶典與婚喪活動中的移動式歌舞與哭喪演出，包括台前幕後、主客觀點與橫縱軸線的視覺混編。

「台灣綜藝團」泛指以綜藝團、歌舞團、康樂隊及影視傳播公司為名的演出團體，是台灣特有的演出模式，據攝影集介紹，類似的團體總量應超過1000團，以雲林、嘉義、台南地區居多。

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  • 《台灣綜藝團》聚焦於廟會慶典與婚喪活動演出，包括台前幕後、主客觀點的視覺混編。（也趣畫廊／提供）

    《台灣綜藝團》聚焦於廟會慶典與婚喪活動演出，包括台前幕後、主客觀點的視覺混編。（也趣畫廊／提供）

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