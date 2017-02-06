最後一行真相大白 《反轉》再掀湊佳苗風
2017-02-06
〔記者楊明怡／台北報導〕2007獲日本雙葉社「小說推理新人獎」的暢銷作家湊佳苗，在台灣也有眾多書迷。今年是她出道第十年，在日本，她正巡迴47都道府縣辦簽名會；台灣出版社也加入「慶祝」行列，光是1月，已有《反轉》、《山女日記》兩本譯作問世，後續還有《理想國》和《惡毒女兒‧聖潔母親》，讓書迷透過閱讀，擁有懸疑不斷的「湊佳苗年」。
日前為宣傳《反轉》訪台的湊佳苗說，該書其實是編輯給她的任務，要她寫一本最後一行才「反轉」、真相大白的書，因為故事主角、長相和能力平凡的業務員深瀨和久唯一拿手的事情是「泡咖啡」，書中自然出現有趣又溫馨的場景：幸運草咖啡豆專賣店，背後原因，是因為她經常在住家旁的咖啡廳寫作，老闆夫妻不時問她，什麼時候才能把他們寫進書裡。
處女作《告白》一鳴驚人，十年來，湊佳苗出了20本小說，其中超過一半的作品被改編，《告白》、《往復書簡‧二十年後的作業》、《白雪公主殺人事件》、《少女》被改編成電影，《贖罪》、《為了N》、《高校入試》、《山女日記》等作品被改編成電視劇，《少女》、《告白》、《夜行摩天輪》則被改編成漫畫。
湊佳苗說，《告白》出版後，有超過10家出版社跟她邀稿，「那個月接的工作，之後5年都忙不完」。而後續作品受到歡迎，也讓她成為多產作家，曾同時寫3個連載故事，讓「正職」是家庭主婦的她，必須利用洗衣服、煮飯等空檔寫稿，最得意的經驗，是帶女兒到環球影城玩，等候搭雲霄飛車時，把包包當成書桌趕稿，在排隊的3小時寫完1萬2000字！
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