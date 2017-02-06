| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
 首頁 > 副刊

桃李滿門 傅狷夫開一派畫風

2017-02-06

〔記者楊媛婷／台北報導〕「傅狷夫新創的『裂罅皴』技法，不只是開創新的台灣山水畫派，更讓台灣山水水墨畫占有國際地位。」國立台灣藝術大學校長陳志誠指出，傅狷夫曾任教於國立藝專（今台藝大）美術科，「傅狷夫不只是台灣派，更是國際風，他是台藝大的驕傲」！

桃李滿天下的傅狷夫，來台後開創出「裂罅皴」、「染漬法」、「點漬法」等新技法，現時台灣藝壇中堅多出自其門下，對當代書畫界影響深遠。傅勵生表示，父親生前撰寫日記不輟，在文中表述當初進入西泠書畫社拜師王仁治後，深受師長治學影響，不僅學畫，也學做人，認為父親溫文儒雅應是受師長身教、言教薰染。

傅勵生透露，父親成為陳之佛私塾弟子後，陳經常透過書信指導父親技巧，曾在信中勉勵父親畫家必須「做自己」，讓他領悟到畫家必須從師長的指導中蛻變，「父親後來指導學生，受陳之佛影響巨大，勉勵所有有志於藝術創作的學生，都要勇敢做自己。」

廣告
  • 傅狷夫與妻子席德芳都是六儷畫會成員，過年時夫妻作畫自娛，傅狷夫畫竹，席德芳畫梅。（記者楊媛婷攝）

    傅狷夫與妻子席德芳都是六儷畫會成員，過年時夫妻作畫自娛，傅狷夫畫竹，席德芳畫梅。（記者楊媛婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：桃李滿門 傅狷夫開一派畫風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.