桃李滿門 傅狷夫開一派畫風
2017-02-06
〔記者楊媛婷／台北報導〕「傅狷夫新創的『裂罅皴』技法，不只是開創新的台灣山水畫派，更讓台灣山水水墨畫占有國際地位。」國立台灣藝術大學校長陳志誠指出，傅狷夫曾任教於國立藝專（今台藝大）美術科，「傅狷夫不只是台灣派，更是國際風，他是台藝大的驕傲」！
桃李滿天下的傅狷夫，來台後開創出「裂罅皴」、「染漬法」、「點漬法」等新技法，現時台灣藝壇中堅多出自其門下，對當代書畫界影響深遠。傅勵生表示，父親生前撰寫日記不輟，在文中表述當初進入西泠書畫社拜師王仁治後，深受師長治學影響，不僅學畫，也學做人，認為父親溫文儒雅應是受師長身教、言教薰染。
傅勵生透露，父親成為陳之佛私塾弟子後，陳經常透過書信指導父親技巧，曾在信中勉勵父親畫家必須「做自己」，讓他領悟到畫家必須從師長的指導中蛻變，「父親後來指導學生，受陳之佛影響巨大，勉勵所有有志於藝術創作的學生，都要勇敢做自己。」
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