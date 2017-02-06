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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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〈旅遊的滋味〉享受雪梨的浪漫

2017-02-06

今天的品嘗者／饒鳳珠

參加海外婚禮，是非凡的經歷；能順遊植物學灣，登上禿島（Bare Island）去感受無比湛藍，一趟滿足兩個美夢的旅程，更令人難忘。

1770年英人庫克船長（Thomas Cook）遠征南太平洋，初次在禿島附近登陸，當時形容這裡是小小的禿島。以地理位置看，離雪梨南方不遠的植物學灣，海水經由禿島、塔斯曼海，進入南太平洋。禿島像湛藍大海的紅寶石，閃閃綻放著幸福的光芒。

厚實的橡木橋，連接著大草原和禿島。橋的盡頭，有座S型石梯，往上是軍事管制站和燈塔入口；往下是橡木橋底座的大岩盤。含有金屬礦物的岩石，赭紅又閃亮，簡直是大顆紅寶石。在退潮的時候，有人海釣、潛水、餵海鷗，也有人聽風賞鷗鳥，或驚嘆著大自然的鬼斧神工。

大草原上，進行著高爾夫球賽、土著居民貝殼藝術市集；攀岩潛水的繼續挑戰極限；新人，完成溫馨別致的婚禮，續寫新的人生劇本；湯姆克魯斯主演的電影《不可能的任務2》曾在此取景，完成精采情節。植物學灣，真是個幸福之地啊！

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  • 植物學灣入海口的禿島，像顆紅寶石，閃亮又浪漫。

    植物學灣入海口的禿島，像顆紅寶石，閃亮又浪漫。

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