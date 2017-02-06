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〈旅遊的滋味〉多元交織馬六甲

2017-02-06

今天的品嘗者／Lynn

馬六甲（Melaka）是馬來西亞西南部的一個城市，台灣人對它的名字一定不陌生，教科書上的馬六甲海峽是個海盜橫行的海域，但，走進馬六甲，你會驚異於它帶來的一股熟悉感。

馬六甲原本臣屬於暹羅，在明朝使者來訪後，向明朝進貢，被明成祖封為滿喇加國，兩國來往頻繁，明朝最盛時期，馬六甲成為鄭和下西洋的中繼，兩國因而密不可分。

走進馬六甲最繁盛的雞場街夜市，街口就是一艘大船，鄭和下西洋為當地帶來了豐碩的經濟和貿易成果，也增添了飲食文化的多樣性，夜市最有名的雞粒飯，是用鮮香的雞油將飯捏成一糰一糰的小圓糰，配著雞肉吃下，齒頰留香。周遭也不乏許多馬來小吃，走在夜市裡，常聽到流行的台語歌或中文老歌，似乎有種來到台灣夜市的錯覺，街上中式傳統建築與廣場上的荷蘭紅屋、山坡上的葡萄牙所建之聖保羅教堂，卻又有種多樣的南國風情。

白天，搭船遊馬六甲運河，河岸的精巧建築一覽無遺，當地藝術家彩繪作品在各家房壁上，恰恰成為馬六甲多元文化的縮影。

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  • 馬六甲運河沿岸多樣化彩繪與當地不同人種，形成珍貴文化縮影。

    馬六甲運河沿岸多樣化彩繪與當地不同人種，形成珍貴文化縮影。

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