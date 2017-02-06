上班一族2月徵文─一例一休好或壞

2017-02-06

一例一休的推行幾家歡樂，卻也幾家哀愁，甚至有人稱做是看得到吃不到的「德政」，這個政策對你的行業造成了什麼樣的影響？是好是壞都歡迎來稿與我們分享，文長限500字以內，並請附上真實姓名 或筆名，以及連絡方式，本版保留刪修之權，2月28日截稿。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw

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