2017年職場星座運勢（上）

2017-02-06

文／子綺 圖／黃寶緯（浮游人）

白羊座（3月21日至4月19日）

關鍵字：成熟穩定

新的一年，一個令人高興的消息會讓以後的生活發生輕鬆的轉變。今年木星從年初至10月10日就一直在白羊的第六宮運行，身體狀況健康，工作上，辦公環境清淨、升遷的機會也更透明。

財務方面，由於形成不同以往的戰略關系，白羊們會實施高明的外交手腕。也許你今年不會再如去年一樣躁進，這樣的轉變與學習體會使您更加成熟、有遠見，不會那麼衝動。

如果是有想尋求新的工作機會盡量好好利用人脈資源，同時人際關係的面向絕對是愈來愈大，今年一定要好好將自己生活圈擴展一番。

轉職或是尋找貴人最好的時間在8月中以後，尤其是對於從事海外業務，語言出版和教育旅遊行業的人來說，天王星會幫助你，讓你有更多新的進步。

金牛座（4月20日至5月20日）

關鍵字：理財成長

對於金牛座，最重要的當然是財務方面的成長，今年一直在學習理財的你，會更意識到在金錢事務需有更多的彈性跟智慧。尤其是你的潛意識能量宮位有更強的改變能量，掌管科技變化的天王星為其主導。如果你是從事科技網路、電信傳播等先進的產業，你將有可能扮演給出意見的專家角色，讓你的地位更加提昇，並獲得更多財富。

且一直到2017年10月，木星都會在金牛座的工作宮，所以今年真的是提升工作能力，好好賺錢的一年。除了2月到6月會逆行，但這也是轉換或擴張領域的好機會。去找尋一個能給你的職業生涯帶來成長和發展的方向以及工作機會吧！

雙子座（5月21日至6月20日）

關鍵字：群眾領袖

今年你可能會意識到你有遠大的目標，甚至是為了群眾的快樂在努力，受到木星在天秤座三合的支持，你將發現你更具群眾魅力。隨著海王星來到了掌管著雙子座事業和社會聲望的第十宮，你的社交生活也將會更為豐富且具領導性地位。身邊朋友會覺得你的觀點和建議都非常地有價值。

所以雙子座今年一定不孤單，應該利用今年把過去和現在數年所有的努力付諸實踐，讓你的事業更為成功。

而且從事藝術、創意路線的雙子座更將會是今年之星。

巨蟹座（6月21日到7月22日）

關鍵字 ：房地產領域

去年對巨蟹座的事業來說，真的是嚴峻的一年，今年上半年土星在第六宮，你還是會有更多責任感，或者總是被責任義務壓得喘不過氣。4月到8月底，土星在工作宮逆行，你終於知道有些事必須結束，才能真正找到生命的重心。

不過，今年家庭運勢最好的星座就是巨蟹座，家人和家庭生活是今年的主要成長與發展領域。如果你有意從事房地產領域，或家居布置領域的決定，不管裝修房屋或新購置房產等事業都是巨大成長。

獅子座（7月23日至8月22日）

關鍵字：旅途進修

2016年還在為經濟所苦惱，但2017年強大火星的登場為今年拉開了精采的大幕，到了2月，你還會得到水星相助，鼓勵你在職業和財務上做出嘗試，付出努力，真誠奉獻，這樣方能收穫成果。

這兩個月間，會出現讓你樂於全心投入新的工作機會，獅子座有機會去旅行或者接受教育。還在上學的獅子座朋友們，請留心學術機會。

假設你有旅行或購買車子，甚至是車子遊輪旅行產業的，都將有美麗或是意外的驚喜跟收穫。路途上，還有很多優美的情緣發生喔！

同時也能參加各種進修課程。

處女座（8月23日至9月22日）

關鍵字：轉型新階段

處女座這兩年簡直是好得無法形容，木星在處女座的財務宮一直停留到今年10月，將會給處女座帶來很棒的收入，同時也會激發在個人價值上有更多認知。

今年3月起，你可能更想置產，但是8月左右的月食發生在你的工作宮，可能標誌著更換工作地或者職業發展方向，也可能給你財務規劃帶來新的考量。

但整體來說沒有什麼危機，因為你已經奠定了非常好的職務基礎。考慮一下職業方向轉換，也將會是人生另一階段。

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