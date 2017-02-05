| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈徵文啟事〉家長很脫線

2017-02-05

父母的形象就該是高高在上，一副威嚴的樣子？

其實現在很多家長都很開明，親子間就跟朋友一樣，也不太會端個架子，甚至有時家長卻可能在親子相處上有些「脫線」行為，讓孩子也會大呼「受不了」。

你家的爸媽曾經有哪些表現，會讓你覺得好像「少根筋」或者說很「散仙」，有時真不知誰是家長、誰是孩子；或者說你乾脆自首承認自己就是那個沒形象的家長……其實，任何人都不是生來就會當爸媽的，有時沒有100分也是挺可愛的啊。

歡迎來稿分享你的做法，文長500字以內，2月9日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈徵文啟事〉家長很脫線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.