〈徵文啟事〉家長很脫線

2017-02-05

父母的形象就該是高高在上，一副威嚴的樣子？

其實現在很多家長都很開明，親子間就跟朋友一樣，也不太會端個架子，甚至有時家長卻可能在親子相處上有些「脫線」行為，讓孩子也會大呼「受不了」。

你家的爸媽曾經有哪些表現，會讓你覺得好像「少根筋」或者說很「散仙」，有時真不知誰是家長、誰是孩子；或者說你乾脆自首承認自己就是那個沒形象的家長……其實，任何人都不是生來就會當爸媽的，有時沒有100分也是挺可愛的啊。

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