〈生活大補帖〉舊外套的啟發

2017-02-05

文／劉彥蘭

連續兩天找不到我的運動外套，還在想那件舊外套跑去哪？

今早晨跑時看到操場休息區座位上有一件衣服，記起來了，前天晚上跑完太熱脫下隨手放在那，忘記帶回來，沒有它，我身子冷了幾天，夜裡低溫與雨水浸泡兩夜的外套，格外的冰冷，看來它也受寒了。因著它的舊，無人有興趣拾取，在外躺了兩天，等候著主人快來領回。沒質疑地穿了起來保暖，它也被我的身體溫度去除濕氣，齒唇相依。

這一刻我有個感動，對於最貼近我們生活的人、事、物，往往易流於忽略它的重要性，認為它的存在是理所當然，且一直都在，而不會特意珍惜，然而卻在失去時才深覺「平凡」夥伴的可貴，也是最實際的依賴，如同我的這件舊外套……