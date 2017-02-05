| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈親子會客室〉打工換宿 也是種學習

2017-02-05

文／Debbi

上個月結束日本的打工換宿回來，免不了會被家人親戚關心詢問，不外乎是去了多久？去了哪裡？好玩嗎？之類的問題。聽到比較特別的問題有：有跟當地的男性交往嗎？可能是我想多了，不然就是這個年紀特別會被問交往的問題，但是，喜歡一個國家就非得和當地的男性交往，才算真正喜歡這個國家嗎？其實在旅途中遇到的，大部分不是當地的朋友呢！

另外一個世代之間看法不一的是，長輩覺得打工換宿是一件沒賺錢、只花錢的事情，這雖然是事實，但是沒有了金錢上的交易，我感受到了人與人之間互助溫暖的情懷；在各式各樣的工作裡，發現到自我的可能；在旅途裡，學會面對不安和未知環境的勇氣、處理突發狀況的能力，也交到了志同道合的朋友。

希望所有的父母當你們的孩子決定到異地，不管是玩樂也好、工作也好，孩子回家的時候，敞開心能夠聽聽他們的旅途故事，問問他們從旅途中學習到了些什麼？更能引起孩子的共鳴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈親子會客室〉打工換宿 也是種學習


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.