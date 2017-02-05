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〈看門道評味道〉剩菜變身 色香味不少

2017-02-05

文／梁瓊白

做菜跟裁縫一樣，寧願做一件新衣裳也不喜歡改舊衣服，因為新菜好發揮，食材都是新的，怎麼做都可以；但是剩菜就不同了，會受外觀、調味和配料的限制，有人將酒席吃剩的菜全部收在一起，然後回鍋再燒，俗稱「菜尾」，由於每種食材都分別烹煮過，混在一起燒，百味盡融其中，風味更加醇厚。

小時候我們家也是這樣，過年除了除夕吃的是新菜之外，往後每餐吃的都是混在一起的剩菜，頂多再添些新的材料，多半是青菜，這樣可以稀釋其中的油脂和鹹味；其實吃多了很倒胃口，但是那個年代經濟不富裕，小孩又多，再難吃也不允許浪費食物，我父親還把這種剩菜取了個很好聽的名字，叫「百鳥歸巢」呢，很阿Q吧？

每個家庭都有剩菜問題，一些不好吃的、剩不多的，如果吃剩就倒掉最省事，但如果是不錯的材料，本著惜物的心態保留下來也是常態，但最好是個別處理，不要混在一起重複回鍋，否則別說吃，看了都沒胃口。

例如：吃剩的白切雞可以加點木耳、紅蘿蔔、青蒜紅燒，或把剁塊的雞肉拆除雞骨、切絲或切片後，炒芹菜辣椒，或炒蘆筍、炒蒜苔，味道比白切更討好；至於紅燒肉可以切碎後添加香菇、紅蔥酥、筍丁做成肉燥，用來拌飯或拌麵，臘腸臘肉可以切丁炒飯，或炒芥藍菜，顏色增加了，味道就換新了。

比較起來，肉類的剩菜比海鮮好處理，海鮮的質地嫩，再加熱都會變硬，最好的方法是燴成羹；例如吃剩的半條魚，挑除魚骨魚刺後，添加豆腐、青豆仁、香菇丁和高湯煮滾後勾芡，做成魚羹，吃的時候撒點胡椒粉、滴點烏醋，就是一道新口味；還有蝦仁、花枝、海參可以用來炒麵、燴飯，都有再生的效果。

剩菜回鍋，一定要揀除裡面容易看出剩菜痕跡的辛香料和蔬菜類配料，以免加熱後變黃、變爛，只要添加了新配料，看起來就清爽多了。至於其中的湯汁，肉汁可留用，海鮮類有腥味，最好重新調味，如此，就吃不出也看不出是剩菜了。

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  • 看得出這些是剩菜嗎？（梁瓊白攝）

    看得出這些是剩菜嗎？（梁瓊白攝）

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