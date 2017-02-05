〈徵文大拼盤〉Line之害群之馬

2017-02-05

Line群組方便好用，但是群組還是要有一定的基本禮儀，別把群組當成自己的舞台，戲台站久，可是會惹人厭……

〈重新洗牌〉訂出組規 不得任意邀人

文／心悅（彰化縣）

某次參加親子活動的朋友眾多，便將參與的人都加入群組，活動資訊統一在群組內發布，後來活動雖已結束，但群組依舊不解散，目的是希望大家能再續前緣，有機會可以再一起出去玩。

但有個成員總是隨意邀請新人加入，不管這些新人與組內成員是否熟識。隨著加入的人數越來越多，原本單純分享玩樂的群組變了調，如一堆潛水的人，默默關注群組動態，卻不發表任何言論，或瘋狂轉發網路文章與影片，用垃圾訊息轟炸其他成員，原本可以暢所欲言的歡樂氛圍，如今卻顯得彆扭，成員不願發表意見，失去群組原先成立的意義。

最後在創始原班人馬的要求下，另外組成新玩樂群組，重申成立宗旨與目的，嚴格篩選成員加入，由現有成員投票選出版主，建立起群組規則：如要求成員不得發表與群組無關的言論，若經版主屢勸不聽，累積滿3次，強制踢出群組；為避免太多陌生人侵入，成員不得隨意邀請他人加入，須經舊成員同意，方可加入。有了這些規矩，組員又恢復往日朝氣，重新熱絡起來。

〈就當看戲〉家長群組 粉紅泡泡滿天飛

文／Luka（台北市）

孩子進了高中，家長代表的A媽B媽便非常有效率地建立家長LINE群組。然而在下學期C爸加入群組後，卻開始變調。

出席家長日絕大多數都是媽媽，因此C爸的出現特別引人注意，他長相斯文帥氣，穿著打扮年輕時尚，說話幽默親切，是個標準中年型男，打掛了一票禿頭大肚不重視外表、無趣的同世代中年大叔。

自從C爸加入群組後，便與A媽B媽互動熱絡，從清晨7點到深夜11點「叮咚」聲響個不停，內容都是3人互相LINE：「起床早安」、「上班路上小心喔」、「午餐吃了沒」、「還沒下班嗎？好辛苦，要不要幫你送消夜？」更令人傻眼的是，C爸竟然親暱地稱A媽B媽「小花兒」、「小玉兒」，3人彷彿思春期的少男少女撒嬌賣萌，又充滿了中年人的大剌剌，毫不顧忌這是有40個家長的群組，盡情地遊走在打情罵俏邊緣。

面對粉紅泡泡漫天飛舞的群組，其他家長無人出聲，或許是當做一齣茶餘飯後的肥皂劇來欣賞吧，看著3人的對話常令我起雞皮疙瘩，忍耐到學期結束重新編班，便立刻退出了群組。

〈強迫中獎〉方便當隨便 灌輸個人立場

文／郎英（台中市）

前陣子年金改革吵翻天，志工分派任務群組也淪陷。

A是擁綠派，不時發表高論痛罵前人，B是忠貞藍，不示弱反駁護主，剛開始其他人只是靜觀，等待冷卻，但戰火似乎越演越烈，逼得站長發聲，才暫時止戰。可是好氣又好笑的是，兩人改變作戰策略，轉載報章短評進行文字戰，煙硝味十足。終於有人忍不住開第一槍「離開群組」，而且一個接一個……把戰場留給他們。

另一位站主更霸氣、有尬斯，贏得眾人喊讚。原本同學Line群組可以拉另一半入團，老伴一家親嘛，但小玲老公是個死忠教友，自從他加入後，我們常常蒙主恩、受教義，有時候為了想瀏覽好友近況，得略過冗長教文，手指頭滑到都快出火了。雖然請小玲私下提醒老公，但老妻諫言抵不過天主聖諭，站主只好出手將他「點」出去了，還給大家一片安詳淨土。

Line使用真的很方便，但千萬不能當隨便，才不會變成害群之馬不自知。

〈我行我素〉家務事講不停 讓人受不了

文／竹竹（台北市）

前不久，高中同學阿麗發起畢業20多年來的第一次同學會，最後設了一個「好高尚」群組。本來很高興找回數十年的記憶，沒想到，竟是噩夢的開始。

剛開始，大家還很含蓄，只是簡單閒話家常，慢慢聊開後，就分好幾派，有人像連珠砲傳個不停，有人始終「讀而不回」，也有人盡傳圖片湊熱鬧，如不影響別人情緒，無可厚非，但阿麗不滿生活「嘮嘮叨叨」，卻讓大家受不了。

阿麗每早起床，就把前一晚和先生不愉快的吵架、親密關係的不協調或兩人冷戰原因，一五一十公告周知。一整天，將先生的一舉一動或兩人的對話、孩子不讀書、公婆來查勤、與同事和鄰居互動，鉅細靡遺交待，猶如歹戲拖棚的八點檔，沒完沒了。最後，幾乎變成她個人臉書。

雖然有同學明示或暗示不能唱獨角戲，阿麗仍我行我素，繼續把牢騷建立在別人的痛苦之上，最後，我們只好另立「好單純」群組，並約法三章「自省自律」，終於回復到感情交流的正常平台，繼續維持良好的友誼。

〈講不聽啊〉就等你退出 大家再加入

文／十八招（高雄市）

國中同學畢業後各奔東西，直到3年前辦了第一場同學會，再加上臉書及LINE的其他社群軟體，才慢慢將失聯的同學一個一個找回來。

有兩位同學多年後再相遇竟成了情侶，然而再過一段時間後，聽聞兩人情變分手了，女方悄悄退出了同學的群組，沒有留下任何話語。

但男方這時，卻開始將同學群組當成是他個人的抱怨大會堂，幾乎每天都在群組裡談論女方的不是，終日在群組裡咳聲歎氣，像要塑造自己是個多可憐的受害者。

幾個同學私下講好，既然阻止不了他日漸失控的言論，那乾脆想個辦法處理一下，於是有人首先發難故意在聊天室說了句「大家再見」便退出群組，下一個人便接著回應：「甲同學不要丟下我！」也跟著退出，就這樣一天之內，原本有30幾人的群組，退到只剩個位數！幾天之後該男同學自覺無趣，竟也自己退出了群組。

他退出後，還留在群組裡的同學馬上再邀請大家回去。做人如此，也實在可謂遺憾，但好消息是大家又回到了先前愉快的同學互動了！