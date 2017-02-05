2017-02-05

@曾湘綾

究竟有多久了，沒來這濱海的小鎮，細數過浮沉於沙灘上的足跡，靜靜聽著浪花，在暗夜翻湧的聲息。

相遇那年，記得他仍是青澀的年紀，笑起來時，常忘情的將頰邊的梨窩，盛開成燦爛的花朵，彷彿一貼近，誰都能嗅聞到襲人的香氣。

那時，他常在黃昏的海邊散步，喜歡皺著眉頭，望著碧藍幽深的海洋。偶爾，她抱著貓，從他身旁輕輕走過，他會不經意的回頭，凝視著，也飛快的將視線移開，恍若未曾與她的眸光交會。隨著耳際不斷起伏的波濤，天邊揚逝的紅霞，很快的，她又是他指間，擦肩而過的陌路。

每回等他昏黃的影子，就要消失在寂寥的沙灘，那隻銀灰色的貓總禁不住從她的懷中掙脫，追逐著他漸次沈默的足跡，猶似想為她挽留他逝去的記憶，喚醒他前世的夢境，讓他再次惦念，早已遺忘的相遇。

除了她和她的貓，整個寂靜空蕩的暗夜，一望無際的海邊，沒有誰會想起多年前，那場驚心動魄的邂逅，憶及他是在黃昏海邊沈睡不醒的少年，她是背著眾神，落入凡間的天使，因為突發的意外，救了落海暈厥的少年，從此，成了浪跡紅塵的精靈，再也無法展翅飛翔，返回倒映的晴空。

自那年起，濱海的小鎮，黃昏的海邊，幻化為少年心中的想望。每夜入夢，少年總能聽聞沙灘上不知是什麼，揮動翅膀的聲音，掩藏在一波又一波的浪潮中，暗暗敲擊他的心。夢裡不知是誰，總在他的耳際，對他憂傷吐露，關於海的秘密。