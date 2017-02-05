微小說 海的秘密
2017-02-05
@曾湘綾
究竟有多久了，沒來這濱海的小鎮，細數過浮沉於沙灘上的足跡，靜靜聽著浪花，在暗夜翻湧的聲息。
相遇那年，記得他仍是青澀的年紀，笑起來時，常忘情的將頰邊的梨窩，盛開成燦爛的花朵，彷彿一貼近，誰都能嗅聞到襲人的香氣。
那時，他常在黃昏的海邊散步，喜歡皺著眉頭，望著碧藍幽深的海洋。偶爾，她抱著貓，從他身旁輕輕走過，他會不經意的回頭，凝視著，也飛快的將視線移開，恍若未曾與她的眸光交會。隨著耳際不斷起伏的波濤，天邊揚逝的紅霞，很快的，她又是他指間，擦肩而過的陌路。
每回等他昏黃的影子，就要消失在寂寥的沙灘，那隻銀灰色的貓總禁不住從她的懷中掙脫，追逐著他漸次沈默的足跡，猶似想為她挽留他逝去的記憶，喚醒他前世的夢境，讓他再次惦念，早已遺忘的相遇。
除了她和她的貓，整個寂靜空蕩的暗夜，一望無際的海邊，沒有誰會想起多年前，那場驚心動魄的邂逅，憶及他是在黃昏海邊沈睡不醒的少年，她是背著眾神，落入凡間的天使，因為突發的意外，救了落海暈厥的少年，從此，成了浪跡紅塵的精靈，再也無法展翅飛翔，返回倒映的晴空。
自那年起，濱海的小鎮，黃昏的海邊，幻化為少年心中的想望。每夜入夢，少年總能聽聞沙灘上不知是什麼，揮動翅膀的聲音，掩藏在一波又一波的浪潮中，暗暗敲擊他的心。夢裡不知是誰，總在他的耳際，對他憂傷吐露，關於海的秘密。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 「600萬年之吻」 情人節來定情大橋
- 〈市定古蹟〉金瓜石「三層橋」 拖2年半動工
- 中職轉隊心情 女孩們懂了
- 半夜聞到瓦斯味 報案救回鄰居命
- 主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗
- 帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤
- 台灣燈會 雲林上萬志工迎賓
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 國民黨魁熱戰／吳詹高雄拉票 郝柱北市團拜
- 賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
- 阿妹未來小叔 狂操戰鬥肌 不敢出賣老哥
- 火災躲浴室 母女斷送生機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tour bus crash hurts 22, mostly Chinese tourists
- 機捷三重段太吵 住戶快崩潰
- 桃市長：地景藝術節 未來移富岡
- 中客遊覽車撞涵洞 21傷
- 直言集》財經首長不動 改組美中不足
- 藍又時過年廝殺 狂贏張芸京
- 王功福海媽作東 請南北12媽「喝春酒」
- 郭明良仍是台大教授 還領250萬補助款
- 紅燈一網打盡酒測 警署下令禁止
- 不敵抗議 羅馬尼亞將撤銷貪腐除罪令
- 經典賽》「輝全勝」當核心 郭總要排最猛打線
- 外資回頭了 元月淨匯入26億美元
- 大園汽電管破 2噸重油染老街溪
- 頭一遭！學測國文作文 英文作答
- 印度地方選舉 檢驗總理廢鈔效應
- 焦點評論》兩個內舉
- 湖口百年行春宴 萬人享客家美食
- 美少女繪師現身 300粉絲擠爆動漫節
- 羅嘉仁一軍計畫 約在下半季
- 鳳凰城公開賽》小潘無緣晉級 美韓2將領先
- 電子票證學生證 花東拚今年普及
- 「政府廣告費太多」 黃春明促投資教育
- 籃網輸到破紀錄 豪磨刀霍霍
- 「粗糠巨人」吸客 農產品賣破300萬
- 邰正宵拙手做早餐 最愛這道菜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：微小說 海的秘密
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分