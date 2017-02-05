啟示錄 你的名字是？
@玖
「他又來了！用錯名字叫我，還堅持用錯的名字要我做事！」
一個慵懶的午後，接到剛畢業不久的學弟電話，語氣裡帶著忿忿不平，我毫無頭緒，細問之下，才釐清發生了什麼事。
原來是他目前跟著一個駐點學者當短期助理，身為社會新鮮人的學弟在群組中被定位成處理各種雜事的角色，常常被指示去跑腿不說，舉凡打雜都有他一份，只是學弟才做不到幾個月就怨氣沖天。
其實追根究柢也沒什麼，就是一個老師每次都在群組裡扭曲他的名字叫他做事，第一次他根本沒意識到對方是在叫他，要不是覺得奇怪多問一句，差點就錯過截止日，事後，學弟尷尬的糾正對方，重複了自己正確的名字，對方灑脫的說搞錯了，將這件事略過，不了了之。
本就不打算計較的學弟沒有多想，但是隨著公務繁忙，他發現，這名老師竟然沒有一次叫對自己的名字，被迫頂著錯誤名字的學弟心裡越來越不舒坦，這麼荒謬的事持續數月，這名老師對他的糾正視而不見，只管著要他做事。
聽到這裡，我想這似乎並非什麼大事，勸這年輕人別過度反應。
「學長，你叫你家的狗小白，牠會理你嗎？」
「怎麼可能會理我？牠明明不叫這名字！」我失笑。
「那就對了，連狗都不會對錯誤的名字有反應呢！」
電話斷了，我稍稍思考了一下，最後默然。
名字究竟代表什麼呢？在現今社會中，我們為何要記住別人的名字？
仔細思考後，我得出自己的結論：因為那是一種基本的尊重，是人與人之間建立關係的基礎，當然，叫錯名字在所難免，但是如果一而再，再而三的被糾正卻仍然犯錯又意味著什麼呢？
就如一名成功的商人，是絕不能在重要場合誤稱他人的名字的，那不僅失禮，更意味著不在乎與不重視。
我想學弟最感到受傷的就是這個原因吧？
只是簡單的一件事情，就能顯示這個人的待人處事，現今社會中，尤其如此。
想起犯下這種錯誤的竟是教育子弟的老師，真不禁冷汗直流。
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