人生護理站 暮色漸深漸蒼茫
@謝佳真
穿著袈裟的老奶奶蹣跚的步入病房，一開口便說道 :「我是自願進病房的，我來這邊是為了要普渡眾生。 」語畢，只見她雙手合十，對著病房門口朝拜，在一旁的兒子看著母親，無奈的搖了搖頭。
這位奶奶是我們醫院的老病人了！在她六十年的生命裡，如今已是第十六次住進精神科的急性病房。兒子告訴我他實在受不了母親的宗教言談， 「我後悔了！當初我不該答應讓她出家，我媽如果沒有出家，也不會變成這樣 。」他說自從父親過世後，母親就失去一切的重心，渾渾噩噩的度日，不吃不睡好長一段時間，直到她出家才找到人生的歸宿，開始正常生活。然而，出家後沒多久，她就罹患了思覺失調症。「我母親開始胡言亂語，我和太太實在受不了！我的兒子還小，總不能一直被這樣瘋癲的奶奶困擾啊！不是我們不孝，我們真的無法溝通了。 」留下這些話，兒子便匆匆離開病房了。
就在此刻，病房裡的兒青個案又鬧起了脾氣，他敲著桌子跺著腳，要求工作人員給他零食，口慾強烈的他搶奪其他病友的食物，霎時病房一團亂，學姐趕緊按下緊急鈴，全病房的保全又再次聚集到我們病房。
費了一番功夫將他送進保護室後，護理人員忙著安檢之際，我忽然看見印尼籍的看護莉莉眼眶泛著淚光，她告訴我她不想住在精神科病房裡，她說這裡很吵很可怕。正要撥出電話給仲介公司時，奶奶開口說話了，「莉莉啊！多住幾天妳就習慣了！我常常來這裡住，妳看我不是好好的嗎？ 」
這對奇異的病人和看護組合裡，一位是有宗教妄想的奶奶，一位是恐懼精神科病房的看護，第一次看見病人安慰看護的景象，實在令人莞爾。換個立場或角度來看，也許，照顧奶奶並非莉莉的主要工作，莉莉能夠讓奶奶發揮生活的功能亦是功德一件吧！
夜已漸深，此起彼落的喊叫聲依然迴盪在耳際間，我想，精神科病房永遠不會有寧靜的時刻。每個病人都沉浸在自己的世界裡，用獨特的方式生活著，因而他們無法和外面的世界溝通連結，大多數的精神科患者，人生都遭逢著諸多變異，他們以這樣的方式來逃避痛苦和創傷，但自己的家人，往往是最先失去耐心的那個人。
而他們人生的命運，也許就是永遠留在精神科病房。或許八年十年，或許泰半的人生都必須在病房裡度過，這些病友的後半人生，就像今晚暮色那般，漸漸深沉，漸漸蒼茫。
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標題：人生護理站 暮色漸深漸蒼茫
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