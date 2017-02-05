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生活可樂罐 多國語言

2017-02-05

@王慶寧

近日，和一位德國朋友及美國朋友相約去喝咖啡。席間，德國朋友說，他最近很認真在學習中文、日文和韓文，因為東亞國家在國際經濟的角色日益重要，他希望能多瞭解東亞國家的語言，以期拓展自己的國際觀。

美國朋友聽了也一臉正色說，他覺得整個亞太國家在國際社會上越來越重要，所以他也很認真在學習亞太國家的語言，希望能維持美國的國際地位。

我和德國朋友好奇地問美國朋友，他究竟在學哪些國家的語言？

結果美國朋友不疾不徐地說：澳洲、紐西蘭，還有新加坡！

聽完，我和德國朋友差點被咖啡嗆到！

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標題：生活可樂罐 多國語言


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