人生作業簿 失憶之痛
2017-02-05
@魏雪蓀
電影「我的失憶女友」女主角在採鳳梨途中慘遭車禍，只能保有短暫的一天記憶，一覺睡醒昨日的記憶全部消失，男主角必須耐性的每天跟她重新談愛情。李家同教授有一篇極短篇小說〈陌生人〉，老媽媽每次跟女兒們吃完飯都要在桌邊感謝：「真是謝謝，妳們根本不認識我，對我卻是這麼好……」
同樣情節在我身邊上演，大姑姑得了俗稱老人失智旳阿茲海默症，出門不認得回家的路，對家人不復記憶。堂姊總是流著眼淚對我說：「她完全不認得我了，對她而言現在的我不過是個陌生人，已經不是她的女兒了。」
好友父親經常忘了老婆已經逝世的事實，想到便問：「你媽呢？哪兒去了？」「媽死了！」兒子千篇一律回答。他父親於是開始痛哭，可是過些時候，老人家又忘了，等想到了又再問一次。如此景象一再上演，好友不忍父親經常如此傷痛，終於變聰明了，改回答他：「媽出去買東西了，很快就回來了喔。」老父於是安然的等待，不再傷悲。
人對人、事、物的感情，存儲在記憶晶片中，建構了各自獨特的人生。人離世時，萬般皆帶不走，能帶走的大概只有存在大腦中的記憶，對家人的愛，對人世的留念。世人大都祈求不要有失去記憶的不幸，我則更加妄想：人類如果有一天可以將不快樂的記憶像電腦記憶體一樣刪除，而僅保存那些快樂的，特別是對愛的記憶，如此一來將可以更健康，更長壽，該有多好。
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