2017-02-05

@王岫

前年冬日到東京旅遊時，在日比谷公園看到滿園的銀杏樹，於朝陽的映照下，金黃發光，在許多植物冬天都成落葉枯枝下，顯得特別突出顯眼。這使我想到，二十幾年前學日文，老師要我們試著練習翻譯幾篇文學作品，我被分配到翻譯永倉萬治的一篇散文〈銀杏〉，開頭就是「銀杏的黃葉被風吹起，沙沙做響，然後飄然落地……」，我被那場景吸引住了。可惜，台灣天氣不夠寒冷，除非在山上，平地少見銀杏，街景或公園內沒有燦爛黃葉的銀杏可看，故當時在日比谷公園看到銀杏，心情頗為興奮。

但銀杏在國人眼中並不陌生，卻是因為當食材或藥材的關係。銀杏的果實稱為白果或銀果，在國內的湯餚料理常出現；銀杏葉的萃取物，據說也能預防老人失智等腦功能病變及心血管疾病等，故在中醫是一種藥材，也做成許多健康食品等。日本大概也知道銀杏亦有經濟效用，所以永倉萬治那篇散文中，便提到公園裡有一些老婆婆，在檢拾銀杏掉落的果實。銀杏果實有苦味，亦略具毒性（要食用則須經過處理，並以煮食後使用為佳），因此那些老婆婆都戴著手套撿銀杏果，以防皮膚過敏。日本人因銀杏有「苦」和 「毒」，與 「苦讀」同音，以前日本書生，喜歡在房子旁邊種銀杏樹，勉勵自己十年寒窗「苦讀」，才能一舉成名天下曉。

銀杏樹在日本也稱「恐龍樹」，因其在地球上歷史悠久，而且生命力堅強。據說，二戰後期，長崎遭美軍投擲原子彈，死傷慘重，植物亦遭放射線污染，全數滅亡， 整整三年，皆未見任何植物長出。日本植物學家密切觀察，終於在三年後發現一株新長出的嫩芽，就是銀杏樹。

或許就是這種原因，國人也對銀杏產生可以食補、藥補的想像吧！

但其實這些食補、藥補功能還不明確，我只是期待，哪天我們國內平地、街道，冬天也能看到銀杏樹，一如現在春天看到櫻花一樣，為單調的綠色植物景觀，增添一些繽紛的色彩就好了。