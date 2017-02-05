人生萬花筒 朋友是老的好
@朱玲
那天，我與母親陪94歲的父親到安養院探望92歲的魏叔。依護理人員指示，我們來到交誼廳，在一群坐著輪椅的老人中找到了魏叔。
昔日總挺著大肚腩，有老饕稱號的魏叔，如今卻瘦得像一層捏皺的牛皮紙包覆著嶙峋骨頭的模樣，我幾乎認不出他了。他用失智而略顯空洞的眼神不斷張望著我們，最終僅喃喃地叫了父親一聲「阿烱哥」。對這位相識超過一甲子、宛如親兄弟的同鄉，父親紅著眼眶握起他的手，久久無法言語。
1949年，父親與魏叔各自帶著或辛酸或無奈的故事，從海峽對岸來到台灣這塊陌生的土地，反攻大陸與家人團聚曾是他們共同的日夜懸念。但當想望隨著時間逝去漸成泡影後，他們只能將這份願望封存，如一顆隨風飄盪多時的種子，最後選擇在此落地生根。
在我小時候，我們與魏叔不僅是同鄉，也是鄰居。緣於相似的際遇與記憶，父親與魏叔總有聊不完的話題，他也將我們三個小蘿蔔頭視如己出。每年春節我領到長輩給的第一個紅包也一定是魏叔的，而媽媽的拿手菜「鑲豆腐」，更是常串門子的魏叔百吃不厭、讚不絕口的家鄉菜。即使後來我們與魏叔各自數度搬家，但魏叔仍每天騎機車到家中與父親閒聊小酌。他看著我們長大、看著我們結婚生子，春節的壓歲錢依舊年年發，只是遞給了下一代。
不知不覺，魏叔與父親一同從年輕走到了老年，歲月毫不留情地在他們的身上分別刻下了深淺不一的痕跡。數年前，魏叔的健康每況愈下，重聽、關節退化與輕微失智，使他幾乎足不出戶，偶爾坐著計程車前來，到了巷口卻找不到老友家的正確位置，尚須詢問街坊鄰居。即使許多記憶已慢慢從魏叔的腦袋中點滴流逝，但奇妙的是魏叔依舊年年記得父親的生日，總要拄著柺杖，辛苦地爬上公寓三樓，親自為父親送上紅包，說一聲：「阿烱哥，你生日我一定要來看看你。」這是一份多麼深厚的情誼啊！
父親不斷對魏叔說著話，期望喚起魏叔的記憶，但眼神空洞的魏叔卻未再開口說第二句話。我拿起手機拍下了這對親如手足老友的身影，代替他們珍藏這份一生的情誼。此時，我的眼前竟模糊了起來……
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標題：人生萬花筒 朋友是老的好
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