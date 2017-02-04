天使圓舞曲 海外的弟弟

2017-02-04

@南峽

德瑞克是外子以老大的名義認養的一個孟加拉小孩，也是我們第一個認養的海外小孩。

從德瑞克兩歲到現在，已經有八年的時間。在這八年中，我們總會不定時收到德瑞克從遠方捎來的訊息，包括他的生活照，讓我們知道他又長高了多少；還有他的美勞作品，讓我們可以欣賞他的美術長才；以及他自製的耶誕卡片，對我們滿滿的祝福。這些信件總是帶給我們無限的驚喜與欣慰。外子都會小心翼翼的把德瑞克寄來的任何信件妥善保存，彷彿他是我們在海外讀書的兒子一般。

每次一收到德瑞克的信，三個孩子總是爭先恐後的要當第一個拆信的人，因為他們比我們更急切的想知道，他們在海外的弟弟又長高了多少，又有什麼作品要與我們分享。而且令人感動的是，三個孩子都自發性的把自己已不能穿的衣服，還有不再玩的玩具整理好，準備要寄給德瑞克，希望能將這份幸福與德瑞克分享。

之後外子又以老二和老三的名義，再認養兩個國外的小孩。從此三個孩子都有他們在海外要照顧的弟弟了。雖然是各自照顧，但是孩子們會互通有無，把東西送給最需要的人。原本以前動不動就因細故而爭吵的三個孩子，因為有了海外的弟弟，他們的感情比以前更加的融洽，這是我和外子沒有想到的意外收穫。

雖然受薪階級的我們，經濟並非那麼寬裕，但是認養海外孩童，所帶給我們的心靈富足，卻不是金錢可以衡量的。尤其在潛移默化中，培養我三個孩子的柔軟心，並且讓他們明瞭「施比受更有福」｣以及「為善最樂」的真諦！這些也都是金錢買不到的人生資產。