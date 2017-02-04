啟示錄 生命如此美好
2017-02-04
@沙山懷若
下午的冬陽伸入店裡，就在腳上，頓時整個店面溫暖了起來。
外頭除了車聲，還有做法事的誦經聲。那表示村庄裡又有一個人倒下了。
這位中年男子，飲酒過度，肝硬化，死了。
看過他飲酒的樣子，就知道他會早死。可是沒有料到才五十幾歲，就拋下他的父母走了。
以前曾聽一位老師說過，他不做殘害身體的事。當時我抽菸，嚼檳榔，無法自己，卻深深牢記著這句話。
如今殘害身體的事減少了，身心日益健康了，也愈能看到寒冬中燦爛的陽光。
原來生命是如此美好。
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