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啟示錄 生命如此美好

2017-02-04

@沙山懷若

下午的冬陽伸入店裡，就在腳上，頓時整個店面溫暖了起來。

外頭除了車聲，還有做法事的誦經聲。那表示村庄裡又有一個人倒下了。

這位中年男子，飲酒過度，肝硬化，死了。

看過他飲酒的樣子，就知道他會早死。可是沒有料到才五十幾歲，就拋下他的父母走了。

以前曾聽一位老師說過，他不做殘害身體的事。當時我抽菸，嚼檳榔，無法自己，卻深深牢記著這句話。

如今殘害身體的事減少了，身心日益健康了，也愈能看到寒冬中燦爛的陽光。

原來生命是如此美好。

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