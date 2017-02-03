私人植物園 桂花花非花

2017-02-03

@單漠

家裡的桂花開了，只要經過陽台就能聞到陣陣清香。

一向被朋友戲稱為植物殺手，連仙人掌、石蓮花都養不活的家中，唯有那盆桂花，默默綻放。

那年基測，有著不小期望的母親買了這盆桂花。不知出於什麼心態，總覺得若是開花必能帶來好運。結果到基測結束，那花一次也不曾冒出花芽。畢竟不是花期，求神拜佛還不如好好讀書，最後也只能如此安慰自己。

但大概是有買有保佑，大考還是考了有史以來的最高分，雖然沒能上前三志願，最後就近讀了社區高中。

然而就在六月的某天，依然不是花期，卻驚訝的發現桂樹開花了！一開始沒怎麼注意，只是在經過陽台時聞到一股若有似無的淡香。終於忍不住的駐了足，然後看到了一點零星的雅白，害羞的躲在葉層裡。那是家裡第一株開花的植物，也一直維持著唯一一顆的頭銜。

之後桂花就開始不定期的見人，有時一年出現個兩三次，也有時只開一次。卻從沒一次是開在那年考試的五月，或真正花期的秋日。

最近一次的花開在溫暖的十一月。我仍然不知到底是我家桂樹特立獨行，還是單純被全球暖化破壞了生長週期，就如同我仍不知道這桂花是否為我在那年考試中帶來了好運一般。