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朵朵小語 非寬恕

2017-02-03

@朵朵

許多教誨都告訴你，要寬恕他人。但有些寬恕很容易，例如那些無心的過錯。也有些寬恕太困難，例如那些存心的傷害。

尤其是對方毫無悔意的時候，任何原諒都顯得多餘。

但更多餘的是被對方激起的憤怒與仇恨，那只是對自己的二度傷害。

親愛的，不要允許對方影響你，他不值得。

所以，你只是放下這件事，先讓自己平靜下來，沒有原諒，也沒有不原諒。

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