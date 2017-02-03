2017-02-03

@悠悠

回首過去一年真讓人身心俱疲：同儕相忌、部門推托、主管鬥爭，能盼望的就只有一年比一年多的數字。

某日，外出踏青，正享受群峰的洗滌，猛然停下腳步，看見猴子覓食，心想要請猴子，也得給香蕉才是。而後看見覓食的猴子尋到一塊大餅，卻拼命遮掩以避免覬覦，反倒惹得猴群爭相搶奪，最終自身僅嘗到一點甜頭。

感嘆道：經過萬年，朝三暮四的同伴，至今仍是。