2017-02-03

@張帆

「我回來了。」

他一如既往的回到了家中。

家中仍舊空無一人，偌大的玄關後面是一道長廊，在略嫌悶熱的日子裡，透露出一股壓抑的寧靜。

「嘎─嘎─嘎─」遠處傳來了烏鴉的叫聲。他脫下鞋子跑過長廊，將書包與裝有竹劍的袋子丟到房間內。接著又跑回長廊，將客廳的落地窗用力推開，讓外面的空氣透進屋中。

夕陽射進客廳內，那燒紅的微光映照在地板上形成了獨有的色調，就像是血濺出來了一樣，如此的殷紅，讓人不自覺的聯想到不好的事情。

他並沒有打開客廳的燈。他只是安靜的坐在沙發上，雙手環抱著蜷曲的雙腿，將那張冰冷的小臉埋沒在雙膝後方。

夕陽逐漸落下，帶去了那殷紅如血的餘暉，留下的，只有深沉到讓人窒息的黑暗，與仍舊坐在沙發上的他。

儘管如此，他仍舊安靜、不發一語的坐在沙發上。他用心的側耳細聽，期待著玄關那邊會發出鑰匙插進孔中，轉動門把的「喀擦」聲。

但等了好久，玄關那邊仍然沒有半點動靜。

難道今天也是嗎？

他離開沙發，在黑暗中小心地摸索著，打開了客廳的燈。當燈亮時那一瞬間的強光刺得他眼睛好痛。

他穿上對他而言有些過大的圍裙，從冰箱中拿出白米與蔬菜。他先是將白米放入鍋中，並斟滿水，開始一遍遍的洗著白米。

說不定等下就回來了。我先來煮晚餐吧，要是正好回來了，我們還能一起吃呢。

他把鍋中的水瀝乾，將那已經吸滿了水而有些膨脹的米給放入蒸鍋中，小心翼翼的倒入加在外鍋的水，闔上了蓋子。

接著他拿起砧板，以有些生澀的刀工將蔬菜切細，或切成絲。當他看著切好的蔬菜時，卻想起了第一次學做菜時發生的事。

那是一年前一個下過雨的午後。當時他因為是第一次使用菜刀，希望得到誇獎而太過求好心切，竟然因此意外的切到了手指。當場血流如注，把那些蔬菜都染紅了。

他痛得大哭出來，但仍然沒有得到任何安慰，或是鼓勵的話語。取而代之的是被痛罵一頓，被懲罰沒有午餐與晚餐吃，還得一直揮劍直到深夜。當他站在雨中，手指包著自己貼上去的OK繃，揮劍揮到全身乏力而倒在地上時，也仍然沒有得到任何一點帶有慰問的話語。

但哪怕是這樣的回憶，現在想來也令他感到懷念。

這時蒸鍋「叮」的一聲將他的思緒拉回現實。但他沒有立刻打開蒸鍋，反而任由鍋中的米再多煮些時候。

他打開了爐台的火，將炒鍋放到上面預熱，等到炒鍋的溫度差不多的時候，他拿出沙拉油加入鍋中。「劈啪」的聲響與油煙一同竄出，其中甚至有些油高高的濺起，險些燙到他的小臉。

他緊張的拿起早已切好的蒜，整碗倒入鍋中。頃刻間，那強烈而濃郁的香味浸滿了整間廚房，薰得他眼睛都有些睜不開，畢竟這個味道他自己還是沒有很習慣。

接著他依序的將蔬菜加進鍋中。最後他戴上手套，打開蒸鍋的蓋子。大量的水氣瞬間從鍋中衝出，形成了一個覃狀的小雲朵。

他看著鍋中的米，用瓢子一股腦的把米從中挖出。但那些米並非如他所想，竟然意外的黏鍋，弄得他花費了一番功夫這才將大部分的米挖出。

難道是水加太多了，還是水泡太久？不管了，得快點把米炒好。

然而，當他把米加入炒鍋時，卻發現已經有些蔬菜燒焦，從那翠綠的葉子裡泛出了些微的深棕色。

「哈哈……」

他無奈地關掉了火，宣告著這次的晚餐也失敗了。

結果，米也沒有煮熟。他吃了一頓米沒熟、菜焦掉的炒飯。

他坐在餐桌上，看著盤中的殘羹，又看向餐桌對面，那盛滿了整碗的炒飯。

結果還是沒回來嗎？

他拿起那裝滿炒飯的盤子，將其中的炒飯全部倒進垃圾袋中。接著將垃圾袋確實的打上死結，丟到屋外的大型垃圾桶。

回到屋內，看著廚房那髒亂的環境，而油膩的油煙甚至還久久不肯散去，弄得他感覺眼睛好嗆。

他沒有洗鍋子，也同樣沒有整理流理台。他只是關上廚房的門，走到客廳。

客廳的燈被關上了，只留下等待多時的黑，與同樣等待的他。