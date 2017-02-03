小小說 誰來晚餐
@張帆
「我回來了。」
他一如既往的回到了家中。
家中仍舊空無一人，偌大的玄關後面是一道長廊，在略嫌悶熱的日子裡，透露出一股壓抑的寧靜。
「嘎─嘎─嘎─」遠處傳來了烏鴉的叫聲。他脫下鞋子跑過長廊，將書包與裝有竹劍的袋子丟到房間內。接著又跑回長廊，將客廳的落地窗用力推開，讓外面的空氣透進屋中。
夕陽射進客廳內，那燒紅的微光映照在地板上形成了獨有的色調，就像是血濺出來了一樣，如此的殷紅，讓人不自覺的聯想到不好的事情。
他並沒有打開客廳的燈。他只是安靜的坐在沙發上，雙手環抱著蜷曲的雙腿，將那張冰冷的小臉埋沒在雙膝後方。
夕陽逐漸落下，帶去了那殷紅如血的餘暉，留下的，只有深沉到讓人窒息的黑暗，與仍舊坐在沙發上的他。
儘管如此，他仍舊安靜、不發一語的坐在沙發上。他用心的側耳細聽，期待著玄關那邊會發出鑰匙插進孔中，轉動門把的「喀擦」聲。
但等了好久，玄關那邊仍然沒有半點動靜。
難道今天也是嗎？
他離開沙發，在黑暗中小心地摸索著，打開了客廳的燈。當燈亮時那一瞬間的強光刺得他眼睛好痛。
他穿上對他而言有些過大的圍裙，從冰箱中拿出白米與蔬菜。他先是將白米放入鍋中，並斟滿水，開始一遍遍的洗著白米。
說不定等下就回來了。我先來煮晚餐吧，要是正好回來了，我們還能一起吃呢。
他把鍋中的水瀝乾，將那已經吸滿了水而有些膨脹的米給放入蒸鍋中，小心翼翼的倒入加在外鍋的水，闔上了蓋子。
接著他拿起砧板，以有些生澀的刀工將蔬菜切細，或切成絲。當他看著切好的蔬菜時，卻想起了第一次學做菜時發生的事。
那是一年前一個下過雨的午後。當時他因為是第一次使用菜刀，希望得到誇獎而太過求好心切，竟然因此意外的切到了手指。當場血流如注，把那些蔬菜都染紅了。
他痛得大哭出來，但仍然沒有得到任何安慰，或是鼓勵的話語。取而代之的是被痛罵一頓，被懲罰沒有午餐與晚餐吃，還得一直揮劍直到深夜。當他站在雨中，手指包著自己貼上去的OK繃，揮劍揮到全身乏力而倒在地上時，也仍然沒有得到任何一點帶有慰問的話語。
但哪怕是這樣的回憶，現在想來也令他感到懷念。
這時蒸鍋「叮」的一聲將他的思緒拉回現實。但他沒有立刻打開蒸鍋，反而任由鍋中的米再多煮些時候。
他打開了爐台的火，將炒鍋放到上面預熱，等到炒鍋的溫度差不多的時候，他拿出沙拉油加入鍋中。「劈啪」的聲響與油煙一同竄出，其中甚至有些油高高的濺起，險些燙到他的小臉。
他緊張的拿起早已切好的蒜，整碗倒入鍋中。頃刻間，那強烈而濃郁的香味浸滿了整間廚房，薰得他眼睛都有些睜不開，畢竟這個味道他自己還是沒有很習慣。
接著他依序的將蔬菜加進鍋中。最後他戴上手套，打開蒸鍋的蓋子。大量的水氣瞬間從鍋中衝出，形成了一個覃狀的小雲朵。
他看著鍋中的米，用瓢子一股腦的把米從中挖出。但那些米並非如他所想，竟然意外的黏鍋，弄得他花費了一番功夫這才將大部分的米挖出。
難道是水加太多了，還是水泡太久？不管了，得快點把米炒好。
然而，當他把米加入炒鍋時，卻發現已經有些蔬菜燒焦，從那翠綠的葉子裡泛出了些微的深棕色。
「哈哈……」
他無奈地關掉了火，宣告著這次的晚餐也失敗了。
結果，米也沒有煮熟。他吃了一頓米沒熟、菜焦掉的炒飯。
他坐在餐桌上，看著盤中的殘羹，又看向餐桌對面，那盛滿了整碗的炒飯。
結果還是沒回來嗎？
他拿起那裝滿炒飯的盤子，將其中的炒飯全部倒進垃圾袋中。接著將垃圾袋確實的打上死結，丟到屋外的大型垃圾桶。
回到屋內，看著廚房那髒亂的環境，而油膩的油煙甚至還久久不肯散去，弄得他感覺眼睛好嗆。
他沒有洗鍋子，也同樣沒有整理流理台。他只是關上廚房的門，走到客廳。
客廳的燈被關上了，只留下等待多時的黑，與同樣等待的他。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 台將僅存詹家姊妹力拚4強 今日賽事預告與轉播
- NBA》單月最佳球員 小綠巨人、勇士隊兩人同時獲選
- 中資亨得利 再砸4.8億掃店面 買忠孝東路五段店面 每坪430萬創該區段新高
- NBA》老鷹逆轉火箭對戰7連勝 小哈達威搶魔獸風采
- 林濁水：公教人員替代率 應降到五成多
- 〈台股青紅燈〉春江水暖 大股東先知
- 台片自畫像鹿特丹首映
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 超「胸」新人！I罩杯巨乳寫真女星轉入暗黑界
- 豬哥亮搞笑賀歲 紅白收視王
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 美股弱勢 歐股跌多漲少
- 「快樂的吃」 邱議瑩分享抗癌心法
- 裘莉投稿社論 稱川普移民禁令是在「玩火」
- 猿隊4朵花 「防護」給力
- 川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥
- 3童拾「機」不昧 廟街叫喊找失主
- 轎車綠燈直行未禮讓 遭消防車撞上仍有錯
- 數位經濟競爭 公平會研擬規範
- 金正恩解職身邊紅人 傳多名高官遭處決
- 自由廣場》拚經濟 解決產業問題
- 林英傑、王豐鑫 隔16年再續「猿」
- 台版「熔爐」！幼兒園長、女老師 涉虐童被訴
- 獨家》涉炒作TDR判刑定讞 鮑魚名人鍾文智落跑被逮
- 傳林聰賢接掌勞動部 行政院：目前沒規劃
- 北投疑有連續縱火案 消防隊員疲於奔命
- 開工第1天被偷 零錢盒被他整碗端去！
- 新年心願 陳菊：推長照2.0讓長輩有感
- 足球》切爾西傳奇 英格蘭中場蘭帕德宣布退休（影音）
- 漫遊藝術史》當Cartoon不是卡通
- 水喝多了也會頭暈 健康飲水有原則
- 檢場遭倒債千萬淪通緝犯 進演藝圈逼不得已
- 硬上會翻臉 吳姍儒自爆感情兩大地雷
- 夜店撿屍性侵 美籍教師判刑3年2月
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Yunlin itineraries aim to draw tourists as lantern festival looms
- 晾曬5萬元賽車服 疑行家偷走
- 當藥廠門神 食藥署前稽查員被訴
標題：小小說 誰來晚餐
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email