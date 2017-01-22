2017-01-22

忙了一天、累了一天，還沒上床睡覺前，總算可以好好沉靜一下，但，奇怪這時的肚子怎麼開始咕咕叫起來……

明明知道消夜總是使人無法瘦啊、明明知道吃消夜不健康，但就是有些小餓、有些嘴饞，如果就這樣上了床，恐怕更是無法入眠啊。好吧，遇到就是無論如何都想塞點東西到嘴巴撫慰一下身心時，你會選擇什麼樣的消夜呢？消夜和正餐不同，份量、做法外，如何可以快速達到滿足口腹之慾，也是重點，那麼就讓大家看看你的深夜食堂上的是什麼好料……

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