〈看門道評味道〉年菜採買 今天快進場

2017-01-22

文／梁瓊白

今天是年前的最後一個週末，也是最適合採購的最後機會，接下來無論是傳統市場或超市，都會一天比一天擁擠，如果想買一些熱門商品，或想挑選比較滿意的部位，千萬不要等到過年前一兩天，今天趕快進場吧。

買回來的食材也不要全往冷凍室塞，趁著假日先做好處理工作，是節省年夜飯上菜時間、減輕當日忙碌和壓力最好的疏解方式。一些要炸的，例如獅子頭、肉丸子、燻魚片、炸鰱魚頭、蹄膀、豬腳、排骨、全雞，提前炸好、煮熟，不但可以避免食材因冷凍而使鮮味流失，也比較好保存。要炸的一次炸好，例如燒熱一鍋油，先炸肉丸子，再炸獅子頭，然後利用同一鍋油炸燻魚，再炸魚頭。

肉丸子可以燴番茄、燒全家福、煮冬菜粉絲湯，砂鍋獅子頭只需添加白菜、香菇和高湯一起燒，由於麻煩的獅子頭已經先炸好，燒的時候就省事多了；再如炸鰱魚頭，一次炸好再分開打包，一半可以加大白菜、豆腐、火腿做砂鍋魚頭，另一半可以做乾燒魚頭，把體積最大、腥味最重的魚頭最後炸，是將炸油充分利用，既可達到效果又不浪費的方式。

至於質地比較硬實的蹄膀、豬腳、排骨，先煮熟軟再留待食用時才回鍋調味，時間上絕對比完全從生煮到熟的時間短，而且可以留下一鍋肉湯。過年期間很多菜都會用到高湯，這種肉湯和煮雞留下的高湯，方便討好又鮮香濃郁，燒筍子、煨青菜、燉豆腐的時候，這樣的高湯比清水鮮美得多，或用做餛飩、麵條的湯頭也很好用。

所有炸熟、煮軟的食材一定要完全放涼再打包，或裝入收納盒，蓋好、冷藏，吃多少拿多少，若是全部做成菜肴，萬一吃不了，一再回鍋肯定越來越沒人吃，豈不形同浪費？

至於青菜，先買耐放的根莖類，後買不好保存的葉菜類，冰箱放不下，可以放在陰涼通風的室外。利用今天採買的機會，做好準備工作，接下來就輕鬆了。