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〈致 舊情人〉對不起 那年我離開你

2017-01-22

文／梅小子

在臉書上看到你的照片那瞬間，所有青春的回憶跟思念你的思緒，在我的腦海裡翻滾著！快二十年了，你好嗎？看著你的照片，發福了，應該是過得不錯吧！

因彼此都無法忽略內心想見面的聲音，我們見面了。年近四十的我們，歲月已在我們身上刻畫下了痕跡，你已是事業、家庭都得意的成功中年男子，我也是有幸福家庭的全職家庭主婦，我們相談甚歡，光是交往五年的點點滴滴，似乎永遠都講不完似的，直到要離開了，彼此卻還是依依不捨。你一直強調你沒有改變，也表明思念的心情，但那又如何呢？我們已經錯過彼此了！

當年你因家庭的關係，想法比一般同齡的同學還要成熟，你非常努力賺錢，你說：「沒有錢，就甚麼都不能做，我一定要拚命賺錢！」就這樣，你總疏忽了我，當我需要你的時候，你永遠都不在我的身邊，答應我的事也總是失信。當時還很年輕的我，沒有像你那般成熟的想法，在芳心寂寞的狀況下，一個既溫暖也總是有時間陪我的男孩出現了，內心糾結後，我選擇了離開已經交往五年的你。

你沒有怪我，你最後看著我離開時的神情，我這一生都不會忘記，而且已深深烙印在我心上，任誰都不能抹去。你的神情是那樣地深情、那樣地不捨，卻又不得不放手地祝我幸福，而現在的我，卻只能輕聲嘆息地對你說：

對不起！曾經親愛的～你是我這一生唯一辜負的人。

對不起！曾經親愛的～我永遠不會忘記你給我的一切。

對不起！曾經親愛的～是我錯過了曾經深愛過我的你。

對不起！曾經親愛的～我只能對你說，對不起～親愛的！

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