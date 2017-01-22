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〈婚姻幸福學〉人妻年節焦慮發作 老公卻總置身事外

2017-01-22

文／諮商心理師 張璇

Q：

結婚已快十年，每年春節前，一想到要回婆家和一大群人共處或出遊，還是會有很嚴重的焦慮感，這幾天又開始為了要回去幫忙大掃除、辦年貨、準備拜拜而煩躁失眠。過年對我來說，比上班更累，每件事都要小心翼翼，他們家的規矩很多，稍有不慎，就可能惹婆婆生氣而被罵得很難聽。不是不願意做那些，只是不想在婆家待那麼多天，跟老公說過那幾天必須配合婆家所有行程安排，壓力很大，他不是勸我忍一忍，就是轉移話題。每次過完年都好想離婚，又擔心對婚姻有不好影響，或是他誤會我排斥他家人，如果他還是一副置身事外的樣子，我該如何面對？

A：

先生的態度必然讓妳很傷心、無力，想要降低焦慮，不再讓壓抑隱忍傷害自己，最好能在春節前一起討論出兼顧長輩需求和自我需求的做法。也許會意見不同，或不一定能理解彼此的壓力，卻未必是壞事。長輩想法和家庭文化（習俗）可能無法改變，但夫妻還是可以互相支持、做好心理建設，讓他知道妳是在「求助」，不是在「找麻煩」，並且願意以不設限的腦力激盪方式，一起找出新的可能性。

比如妳希望初一吃完午餐就離開，但先生覺得不妥，這時就可以多討論一些不同的選項（不帶指責或威脅語氣），將每個建議都先寫下來，充分集思廣益，再從雙方各自想到的選項中，選擇出彼此都可以接受的折衷方案。

如果積極溝通依然行不通，他仍不願多談，透過呼吸、運動等放鬆練習，及多留意、調整內在的自我對話，也可改善年節焦慮症候群症狀。當發覺自己的焦慮感愈來愈強，在壓力情境中很不自在，就藉由轉移注意力，比如運動、腹式呼吸或自我對話，來調節情緒，這也是個不錯的方法。因為運動可增加大腦血清素和腦內啡的濃度，促進腦部與自律神經的平衡；而在忙碌與緊繃中，每天找出一小段時間安靜、覺察，跟自己說說話，也是一種自我照顧，即使該應對的還是要應對，至少有助於避免掉入負面、悲觀的情緒中，而能讓自己的心更安定。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）

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