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〈愛的三角題〉謝謝他的出軌 讓我們可以在一起

2017-01-22

文／星羊

謝謝那一場雨，讓我們靠得更近。

明明我有一把傘，但是多虧它有點破舊，以至於有機會讓你為我撐傘。你為你妹妹撐傘時，你們的距離如此親近，所以你不會被雨淋濕；而我和你在同一把傘下的時候，雖然我們之間的距離沒像家人那般靠近，但是我曉得我們確實比以往還靠近一些，可是你還是被雨淋濕了。

不知道從甚麼時候開始，我身邊的座位就是你的位置，明明之前你都是跟你妹妹坐在一起，很多話都是跟她說，我在後邊聽著。漸漸地，卻演變成我身邊的座位屬於你，即使沒有交流，兩人靜靜地看書，你也待在我的身邊。有時我會害怕，怕自己會不習慣身邊多了一個人，更害怕的是，我已經習慣了你在我身邊，若你不在的話，我該怎麼辦？而你也對我說過：「一天沒有跟妳說到話，就會感覺怪怪的。」

但最該怪的人是我，因為明明我身邊已經有一個人了。那個人牽著我的手陪著我走過某些路、某些日子，我卻時常忘了他，尤其是和你在一起的時候，我甚至不想和你提到他，因為我不曉得在和你說我和他之間的事情時，到底要用甚麼表情面對你。無奈、害怕、難過，更害怕傷害，同時傷害著你、我，和他。有時我會假裝自己愛他多一些，就怕被發現我對你不知不覺萌芽的情感；跟他相處時，腦中卻浮現與你在一起的畫面，明明感覺到內心的愧疚感，卻不知道該如何抉擇。

該感到慶幸的是，在我離鄉背井到台灣升學的時候，那個人在外地工作遇到一個新對象，在我們相聚的某天讓我發現了他手機裡和那女孩的合照，眼淚不爭氣地流下來，但是內心裡的一個聲音卻告訴自己：「終於可以分手了！」

謝謝他的出軌，讓我能理所當然地跟你在一起。

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  • （圖／達志影像）

    （圖／達志影像）

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