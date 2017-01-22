〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群

2017-01-22

文╱肆一

後來你才發現，或許最糟糕的事情其實是，你並不知道自己在傷害自己。

你已經習慣那樣去愛人了：吵了架，就先低頭；不開心了，就道歉；他走遠了，就快步跟上。

為了和睦相處 好壞照單全收

你不想跟他計較，愛情比面子重要，吵架會吵掉感情，若你的先示好可以換來感情和睦，收穫就比失去多。你一直都是這樣想，在電視報章上也看過無數次類似的報導，那些能夠相處得久的戀人，都是這樣走過來的。你們必須好好相處，因為愛情裡的首要，關係著以後。

你以為這就是愛的樣子。你以為那些冷漠、敷衍，甚至是偶爾無法追究的否定，都是愛情裡的一個部分，所以從來沒有思考過它們對不對，只是照單全收――愛情本來就同時包含著好與壞，你知道這件事，你更以為這是一種美德，包容與忍讓都值得被誇讚，也可以讓你拿來炫耀，來日方長，現在的一切都是為了美好的以後。

包容錯愛成了習慣 原來卻是自我傷害

你幾乎習慣了他的對待，那是你們的日常，不要說好不好，就連對不對也無從辨別。當同樣的事在時間裡延伸得夠長久，就成了自然，只是，你仍隱隱覺得哪裡不對了。身體適應了冷，然而心裡沒有；或許生理會騙人，然而感受卻不會。

你並不快樂。無論兩個人的相處方式為何、是不是外人所認同，但回歸到最後，總是為了獲得心情上的愉悅與滿足，這是愛情的本質。可你覺得自己像是個等待被眷顧的人，在向別人招喚愛。可是，愛並不是乞求。於是你也才驚覺了，這竟是愛情中的「斯德哥爾摩症候群」，你將他的不好當成應該，然後對他偶爾的善待懷抱著情感。原來自己所謂的「與他相處的好」，其實只是在強迫自己配合著他的相處。

你因他的行動來決定自己的行動，他是你的準則依據，你以為他是你的太陽，可是其實你只是他的影子，沒有面目。人家說，在愛裡會忘了自己，可是你卻是沒了自己。只是當時的你並不知道，就算知道，也可能不會在意。因為愛是你的首要，你把自己擺在後面，只要有愛就好。

捨棄自己去交換幸福 這樣的愛絕非真愛

人的一生會遇見許多人，也可能不只相戀一個人，全心全意是好的，但這卻不能確保自己都會遇到好的人。在愛情中，常常最糟糕的並不是對方對自己不好，或是明知道對方不好，卻仍堅持留下，這樣的堅持至少都還是一個選擇。最可怕的是，在這段愛裡頭的傷害都是自己給自己的，而且還無所察覺。這些傷害或許不是身體上的，然而落在心上的傷其實更難痊癒，因為那關係著你對愛的信念與信任，一旦碎了就不容易痊癒。

或許我們無法阻止別人傷害自己，但至少要努力去做到不要自己損害了自己，就如同我們無法決定誰會來到自己身邊，但卻可以試著去做到讓誰留下而誰又不留。遇見對的人很難，愛情也總是不如人意，可是無論如何都不要用賠上自己去交換幸福。

無論再深愛一個人，也不可以把自己給丟棄，你要先學會珍視自己，才會有能力去照顧兩個人的感情。幸福很難，愛情也很不容易，但可以確定的是，要你始終傷痕累累的，不會是對的愛情。