〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群
文╱肆一
後來你才發現，或許最糟糕的事情其實是，你並不知道自己在傷害自己。
你已經習慣那樣去愛人了：吵了架，就先低頭；不開心了，就道歉；他走遠了，就快步跟上。
為了和睦相處 好壞照單全收
你不想跟他計較，愛情比面子重要，吵架會吵掉感情，若你的先示好可以換來感情和睦，收穫就比失去多。你一直都是這樣想，在電視報章上也看過無數次類似的報導，那些能夠相處得久的戀人，都是這樣走過來的。你們必須好好相處，因為愛情裡的首要，關係著以後。
你以為這就是愛的樣子。你以為那些冷漠、敷衍，甚至是偶爾無法追究的否定，都是愛情裡的一個部分，所以從來沒有思考過它們對不對，只是照單全收――愛情本來就同時包含著好與壞，你知道這件事，你更以為這是一種美德，包容與忍讓都值得被誇讚，也可以讓你拿來炫耀，來日方長，現在的一切都是為了美好的以後。
包容錯愛成了習慣 原來卻是自我傷害
你幾乎習慣了他的對待，那是你們的日常，不要說好不好，就連對不對也無從辨別。當同樣的事在時間裡延伸得夠長久，就成了自然，只是，你仍隱隱覺得哪裡不對了。身體適應了冷，然而心裡沒有；或許生理會騙人，然而感受卻不會。
你並不快樂。無論兩個人的相處方式為何、是不是外人所認同，但回歸到最後，總是為了獲得心情上的愉悅與滿足，這是愛情的本質。可你覺得自己像是個等待被眷顧的人，在向別人招喚愛。可是，愛並不是乞求。於是你也才驚覺了，這竟是愛情中的「斯德哥爾摩症候群」，你將他的不好當成應該，然後對他偶爾的善待懷抱著情感。原來自己所謂的「與他相處的好」，其實只是在強迫自己配合著他的相處。
你因他的行動來決定自己的行動，他是你的準則依據，你以為他是你的太陽，可是其實你只是他的影子，沒有面目。人家說，在愛裡會忘了自己，可是你卻是沒了自己。只是當時的你並不知道，就算知道，也可能不會在意。因為愛是你的首要，你把自己擺在後面，只要有愛就好。
捨棄自己去交換幸福 這樣的愛絕非真愛
人的一生會遇見許多人，也可能不只相戀一個人，全心全意是好的，但這卻不能確保自己都會遇到好的人。在愛情中，常常最糟糕的並不是對方對自己不好，或是明知道對方不好，卻仍堅持留下，這樣的堅持至少都還是一個選擇。最可怕的是，在這段愛裡頭的傷害都是自己給自己的，而且還無所察覺。這些傷害或許不是身體上的，然而落在心上的傷其實更難痊癒，因為那關係著你對愛的信念與信任，一旦碎了就不容易痊癒。
或許我們無法阻止別人傷害自己，但至少要努力去做到不要自己損害了自己，就如同我們無法決定誰會來到自己身邊，但卻可以試著去做到讓誰留下而誰又不留。遇見對的人很難，愛情也總是不如人意，可是無論如何都不要用賠上自己去交換幸福。
無論再深愛一個人，也不可以把自己給丟棄，你要先學會珍視自己，才會有能力去照顧兩個人的感情。幸福很難，愛情也很不容易，但可以確定的是，要你始終傷痕累累的，不會是對的愛情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 白宮變天官網也大改 氣候變遷、同志內容都消失…
- 台電大林廠區傳出火警 大批警消馳援
- 川普總統 妙不可言的第1天
- 《謠言終結站》微波爐旁講手機奪6命? 沒這事別慌！
- 小威16強誰作伴? 有胞姊沒姊妹淘
- 《富邦盃少棒賽》龜山4連星 8轟擊退福林
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alliance to protest pension reforms in Taipei today
- 小檔案》Link16「戰術資訊傳輸鏈路」
- 歐洲極右派領袖齊聚 勒班自拍裝可愛
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 生技大廠囤積2萬公斤過期藍藻產品 衛生局開罰
- SBL明星賽》臨時頂「包」上陣 柴瑋灌籃稱王
- 使用微波爐注意事項
- 星期專論》民主進步黨的機會與迷思
- 宋仲基帥氣抵台 一看到XX立刻O型嘴
- 殷仔返美許願︰拚美日百勝
- 反年改動員抗爭 府前加強維安
- 興航中國6航線、帛琉線 無人申請
- 洋蔥甩情變 玖壹壹跳到噴汗還比YA
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 政治人物春聯 英、龍最受青睞
- 米亞星世界：2017.1/22～1/28
- 童齒塗氟、補牙 3成恐失補助
- 學測英文 得高分有難度 隔2年又考看圖式作文
- 楊德昀曾涉圍標案 潛逃中國13年
- 中方刻意閃躲 兩岸簽署協議工作會議被推延
- 自由廣場》獨立有幾種獨法？
- 白宮網站改版 刊第一夫人代言品牌
- 增菘瑋球速回春 全靠投加重球
- 揮別大鋼牙 3D列印隱形矯正牙托
- 柯震東遭糗戀愛談不好 九把刀談情「超棒的」
- 真的有醉！酒測超標振臂歡呼
- （台南）新市12震災戶 感恩重建入厝
- 自由廣場》你站在年金改革哪一邊
- 部分除外 路邊停車格 除夕到初四免費
- 全家就地睡草蓆 弱勢童獲贈床墊
- 夏綠秋紅 鹽水月津港燈節點亮浪漫
- 01/22 各報重點新聞一覽
- 反蓋日出大道 居民︰阻礙通行
- 台東家扶義賣助學 1天僅募40萬
標題：〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email