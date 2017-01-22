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【愛讀書】 《攔截時間的方法：手記書》

2017-01-22

張讓著，九歌出版

張讓（1956-）新作收錄多篇手記，可以是自由浮想的最短篇，可以是閱讀時捕捉他人靈光的一瞬，也可以是放任回憶純然感性的斷面。文字機警，敘述節制，偶爾幽默，將她居於美國的生活瑣碎瀝去渣滓，留下具哲學氣味的探問。在一段散步之間，一隻走鵑之側，一頁好書之後，一次搬家之中，一場衰老之際，時間流速仍然，唯創作者有心伸手撕開生活表面薄膜，藉著手記不需服務龐然結構的靈動與親密，片刻耽於「有時想到的事」，讓自己「擺在所有事物隔壁」，當記憶無拘地湧動，使「那時」成為「這時」，靜看「在」蛻為「不在」。書寫者的說話聲音，自詰，反省，像林中鳥遞來注視，「互相深深看了一眼」，日常於是有了裂口，得以裝填進永不能止息的困惑與思索。（verse）

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