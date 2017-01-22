解昆樺 詩二首
2017-01-22
留影
事件在舉起相機後正式結束
在千分之一秒捕捉中
你不像自己
你這麼說
別人也這樣以為
那張相片終於成為不是你的事實
你從快門抽身離開了那場事件
．
那麼，你應該更像什麼？
自己？還是什麼？
一時間或者一生
我們難以回答
．
你在每一刻的那些凝止
連結出自己 一列衝入長夜的火車
可以安靜，但停止就會遺失些什麼
．
彷彿狂風中落下的葉子
所以已不是樹
．
向你拋擲的絲路
關注你的我的視線
是我向你拋擲的絲路
無形 透明，仰賴月光
人群中仍沉默蜿蜒
有時在欲語不得語的片刻
又化為一片荒漠
．
我心中幽闇孵育的駱駝商隊
堅韌地扛負語字
卻又如此缺乏冒險精神
向你耳朵踽踽前行
任何風吹草動
都能讓他們半途折返
．
並且缺乏運輸秩序
夜裡夢遊啟程走失的不算
有的太快，有的太慢
看見綠洲又爭先恐後
．
即使每枚字眼都帶著琥珀色
這缺漏、錯雜、倒裝的行列
仍如此言不由衷
．
行行止止
反反覆覆，在思念的絲路上
駐紮你背影構築的蜃樓
就是我語言明滅的命運
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