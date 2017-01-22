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解昆樺 詩二首

2017-01-22

留影

事件在舉起相機後正式結束

在千分之一秒捕捉中

你不像自己

你這麼說

別人也這樣以為

那張相片終於成為不是你的事實

你從快門抽身離開了那場事件

那麼，你應該更像什麼？

自己？還是什麼？

一時間或者一生

我們難以回答

你在每一刻的那些凝止

連結出自己 一列衝入長夜的火車

可以安靜，但停止就會遺失些什麼

彷彿狂風中落下的葉子

所以已不是樹

向你拋擲的絲路

關注你的我的視線

是我向你拋擲的絲路

無形 透明，仰賴月光

人群中仍沉默蜿蜒

有時在欲語不得語的片刻

又化為一片荒漠

我心中幽闇孵育的駱駝商隊

堅韌地扛負語字

卻又如此缺乏冒險精神

向你耳朵踽踽前行

任何風吹草動

都能讓他們半途折返

並且缺乏運輸秩序

夜裡夢遊啟程走失的不算

有的太快，有的太慢

看見綠洲又爭先恐後

即使每枚字眼都帶著琥珀色

這缺漏、錯雜、倒裝的行列

仍如此言不由衷

行行止止

反反覆覆，在思念的絲路上

駐紮你背影構築的蜃樓

就是我語言明滅的命運

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標題：解昆樺 詩二首


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