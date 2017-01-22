2017-01-22

留影

事件在舉起相機後正式結束

在千分之一秒捕捉中

你不像自己

你這麼說

別人也這樣以為

那張相片終於成為不是你的事實

你從快門抽身離開了那場事件

．

那麼，你應該更像什麼？

自己？還是什麼？

一時間或者一生

我們難以回答

．

你在每一刻的那些凝止

連結出自己 一列衝入長夜的火車

可以安靜，但停止就會遺失些什麼

．

彷彿狂風中落下的葉子

所以已不是樹

．

向你拋擲的絲路

關注你的我的視線

是我向你拋擲的絲路

無形 透明，仰賴月光

人群中仍沉默蜿蜒

有時在欲語不得語的片刻

又化為一片荒漠

．

我心中幽闇孵育的駱駝商隊

堅韌地扛負語字

卻又如此缺乏冒險精神

向你耳朵踽踽前行

任何風吹草動

都能讓他們半途折返

．

並且缺乏運輸秩序

夜裡夢遊啟程走失的不算

有的太快，有的太慢

看見綠洲又爭先恐後

．

即使每枚字眼都帶著琥珀色

這缺漏、錯雜、倒裝的行列

仍如此言不由衷

．

行行止止

反反覆覆，在思念的絲路上

駐紮你背影構築的蜃樓

就是我語言明滅的命運