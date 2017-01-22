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朵朵小語 幸運草

2017-01-22

@朵朵

你聽說過嗎？幸運草的四瓣草葉，分別代表愛情、健康、名譽與財富。

而十萬朵三葉酢醬草中，只會出現一朵四葉的幸運草，如此稀有，就像人生要同時擁有愛情、健康、名譽與財富，也是難能可貴。

那麼，在你的心中種植一株幸運草吧。

親愛的，請相信，你想擁有的美好，都將會在你的人生中實現。這樣的信念，就是屬於你的幸運草。

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標題：朵朵小語 幸運草


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