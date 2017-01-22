2017-01-22

@心岱

黑白貓的台語聽起來很像「黑白拿」，與「黑白切」語意近似，也算是一種諧音的幽默。儘管2006年，愛貓族聯誼會以彙整十年的田野調查資料，由杜白與陳道杰兩位獸醫師發表台灣貓血緣普查之第一階段的成果報告，公布台灣貓的代表為「虎斑米克斯」，但是，在家庭養貓的數量上，與虎斑不相上下的就是「黑白米克斯」。

黑白貓跟虎斑貓一樣，花色亦是千變萬化，但是人們印象中，最為突出的黑白貓，就是臉上與賓士車logo相同的「賓士貓」，色塊均勻分布的「乳牛貓」，背黑肚白的「烏雲蓋雪」，胸前有「天使記號」的「熊貓」，「上帝之足」的「靴子貓」、「襪子貓」等。

「黑白貓」在顏色類型上屬於「相間色」，「相間色」有紅白相間、黑白相間或白底混上其他顏色，如馬賽克花樣也算「相間色」。由於黑色與紅色的遺傳因子彼此沒有優劣關係，所以兩者混合就會形成顏色相間的花樣，如果白色遺傳因子的力量較強，則會形成白底相間色，也就是身體的二分之一至三分之一為白色，或紅黑界線清晰的三色貓。據說毛色的形成猶如造物者拿一桶墨料從上面潑灑下去，因此黑白貓絕對是黑色覆蓋白色，頭耳、背脊、四肢、尾巴這些地方一定是黑色，白色之處，會在前胸、肚腹、腳足這些沒有被淋到顏料的地方出現。

可是，無論黑色佔的比率多少，「黑白貓」並非「黑貓」，「黑貓」屬於「單一色」，但現今的黑貓似乎看不到「全黑」，不是鬍鬚白色，就是耳窩、肚腹有幾許白毛。這個緣由據說是中世紀的歐洲，人們畏懼黑色，把黑貓當成魔鬼的牲口，專門為撒旦提供貢品，加上貓來去無蹤、飛簷走壁，被視同擁有神祕超能力的女巫，因此大量捕捉黑貓加以虐殺，歷經幾世紀的迫害，純粹黑貓早已滅絕，能逃過苦難的黑貓，都以其些許白毛而倖存成為先祖的。

如今，在世界貓展上，名貴血統的黑貓不僅千萬身價，還可以獲得一等獎章，人類根據好惡對其他生物行使殘酷的選擇，黑貓背負了人類因迷信產生的罪孽，可見「偏見」是多麼恐怖。

無論黑貓或黑白貓，牠們皆像水墨畫中的五色：濃、淡、乾、溼、黑，若加上「留白」就是「六彩」了，這是色彩中的最高意境，擁有黑貓或黑白貓成員的家庭，真是幸福。