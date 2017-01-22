2017-01-22

@紫水晶

她總是認真的經營群組，用心觀看、回覆所有好友的訊息，三不五時就轉發些她覺得對好友有益的資訊，她為自己的熱心為榮，她也為自己擁有了那麼多朋友感到開心。

那一晚，她墜樓，沒有外力入侵，沒有打鬥的跡象，現場排除了他殺的可能，她沒有留下遺書，她的父母也不相信樂觀的她會去自殺。是自殺或意外還是個謎，倒是有好些人在那晚收到了那一模一樣，滿是憂鬱的訊息，偏偏在那個時間點，沒有任何人回覆她。

有人說因為太忙了，所以沒有看到，也有人說以為她傳錯人了，更有人說以為是她的帳號被盜，因為那口氣太不像她了，還有人說，因為不知道該說些什麼，再加上認為自己不會是唯一收到這訊息的人，所以當下也就沒有理會。

是自殺或意外沒人敢斷定，但大家隱約都覺得，是已讀不回謀殺了她。