〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
2017-01-21
文／Alchemist
總喜歡開玩笑地說，如果要害一個人最好的辦法，就是讓他擔任主管的職務，因為真的不是每個人都有能力或知道如何當主管。有時有能力的人，在當上主管後反而容易陣亡，也常常因為太有能力，所以無法忍受同事所犯的錯誤或是沒有效率的工作方式，有時過於追求完美，或是期待同事能達到自己工作的高標準，這樣反倒會造成辦公室氣氛不佳，或是他人壓力太大，結果不是人員離職率高，就是主管自己累得半死。
我自己就是一個真實的例子，之前工作因為受到上司賞識所以將我升為主管，但當時我只是一味將自己工作的標準套用在其他同事身上，而未考慮每位同事的性格、能力，因此同事與我共事時壓力都非常大，進而對我敬而遠之，當我發覺時為時已晚，已難扭轉辦公室的工作氣氛，對於之後的業務推展直接或間接地造成影響。後來當我轉至其他公司任職，看到一個年輕主管對其下屬無心但嗓門稍大地指出錯誤時，我才更真切且客觀地回想自己之前擔任主管的經歷，同時暗暗提醒自己絕不可重蹈覆轍。
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