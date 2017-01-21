〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己

2017-01-21

文／萬惡的人力資源主管

每年到了這個時間點，上班族身邊會討論的話題，不外乎就是各家公司的尾牙獎品如何、公司的年終獎金是否吸引人，然後，很多人都會在心裡盤算著，要不要在領完年終獎金以後離職走人？

職涯資產金三角：專業能力、工作經驗和人脈

光是要不要離職這個問題，其實就挺複雜的。如果從人力資源的專業來看，員工想要離職有推力和拉力，前者是讓員工決定離開原本工作的理由，後者則是讓員工決定加入新的工作的原因。這當中，對大多數的員工來說，都是先有了推力，興起離職的念頭，然後才試著去找工作。至於什麼樣的原因會讓員工想要離開原來的工作？不需要問我，只要在職場上打滾個一段時間，每一個人都可以說出一籮筐來。

但是問題是，到底該怎麼思考「究竟該不該離職」這個問題？

我覺得就跟投資有幾分相似之處。我常常跟朋友分享，你賴以行走江湖的資產，就是你的「專業能力」、「工作經驗」和「人脈」。完成了一些工作、學到關鍵技能、結交重要的朋友，你的資產就會增加；或是相反地，搞砸某些工作、你的技能過時、出賣或得罪了商業伙伴，你的資產就會減少。你的資產會隨著你在職場上的每一個決定而或增或減，但拉長時間點來看，你的資產能不能逐漸增加，就會很殘忍地決定你的職涯順利與否。那些資產較多（專業較強、履歷表上戰功彪炳、職場上有豐沛人脈）的上班族，比較容易找到好的公司和好的工作，繼續累積資產。相反地，資產不足的上班族大概只能屈就較差的工作，而那些工作往往伴隨著很多光怪陸離的不合理的問題，讓你就算想把工作做好都有一點難。然後，變成一種良性或惡性循環。

投資職涯的成本：時間和努力

職涯像是投資，只是你投入的是時間和努力，那你大概也聽專家說過，一開始你比較年輕、還有機會犯錯（因為就算犯錯也還補得回來），把時間花在不能累積資產的地方才是最大的浪費。為了累積資產，冒一點險也是值得的。這時候要找工作或是換工作，考慮的就應該是「能不能快速累積資產」，哪一個工作能學到東西、哪一個工作有發揮的舞台……應該要比哪一個工作有穩當的收入來得重要。在這個階段，很不想這樣說，除了遇到少數好公司或好老闆，否則跳槽往往是加薪或升遷的最佳管道。

但隨著年紀漸長，風險對你來說就會變得巨大、投資就必須更保守。除非你已經累積了豐沛的資產，要不然，年輕的時候轉職錯誤，頂多離職再來過，到了四十歲還跳進一家有問題的公司，想要跳出來的難度就高得多了。這個時候，一動有時候就不如一靜了。

理解了這個道理以後，你就會知道，為什麼二十幾歲的上班族可以勇敢離職追求夢想，但那對四十幾歲的上班族就未必是好選擇；或是就算同樣是四十幾歲的上班族，不同的人對風險的承受度還是不太一樣，四十幾歲的程式設計主管還是可以加入新創網路公司，但四十幾歲的人力資源主管，呃，還是多想一想比較好。

又來到了轉職的旺季。如果你在考慮要不要換個工作，也許你應該先想一想：我現在究竟是希望高風險高報酬，還是希望把保本當做第一要務？

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