2017-01-21

@Livia

夜深，但人還無法平靜。

她又抽起他最討厭的香菸了，如果他會因此也討厭她，那就太好了，讓她清楚明白兩個人之間再無可能，也是一種仁慈。

繼續抽著他最討厭的菸，眼淚直流時才有理由——菸燻的啊。

她拍下自己，一張又一張美得令人窒息的照片。期待著，他會再回頭看她一眼，一眼也好。

關愛蜂擁而至，偏偏，裡面沒有一個是他。她看著留言，笑著笑著又哭了。該死的期待，帶來希望又立刻奉上絕望。

她捻熄了菸，卻無法捻熄心中的疼。她無法想像那一個說著非妳不娶的人，可以轉過身就摟著另一個人。

夜又更深了，回憶在心裡翻滾喧騰。夜深究竟要怎麼人靜？沒有停止鍵，沒有重播鈕，時間頭也不回的奔流，她無法乘風破浪，只能隨波逐流……