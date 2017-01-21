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小謬思 藍與白

2017-01-21

@F.C.

畫家在空白畫布上方三分之處塗上藍色，發現藍色顏料用光了，趕緊去美術點補貨。

誰曉得當他回來，許多藝評家和藝術家對畫作評頭論足：歐姬芙說這是抄襲她的骨盆系列，馬諦斯說是爵士系列的極簡版，蒙德里安搖頭，這畫有什麼象徵意義嗎？它沒有特別象徵什麼，看畫的人可以自由想像任何東西。畫家不想呈現已經存在的東西，只畫了構成，所以這畫作的名稱應叫《藍、白的構成》。

康丁斯基拍手叫好，我在這畫裡聽到音樂！藍與白讓我動心！米羅則大為吃驚，這是夢境的顏色，要畫這樣的圖，作者一定功夫深厚，刷子的來回、手腕的力道、呼吸，全都是功夫。

所有人你一言我一語，畫家很傷腦筋，這畫究竟是未完成，還是成品？

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