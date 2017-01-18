【愛讀書】 《而你，沒有回來》

2017-01-18

瑪塞琳．羅立登－伊凡斯、茱蒂特．佩利農著，蘇禎怡譯，大塊文化出版

法籍猶太裔電影製片及作家瑪塞琳．羅立登－伊凡斯（Marceline Loridan-Ivens，1928-）十五歲時被迫與父親分離關進集中營，她進入比克瑙，父親進入奧許維玆，儘管相距三公里，擦肩而過，亦不得相近，其後輾轉失去彼此消息，相逢之期更加渺遠。時隔七十五年，倖存的她把壓在心底深處的悲傷與想對父親訴說的話，字字句句敲鑿下來，寫出再也交不到收件者手上的信。集中營生活在筆下重映：親友生離即為死別、同胞成群被推入毒氣室、有人自甘撲向通電鐵絲網、猶太人受控建蓋焚屍廠、親眼目睹同胞遭凌虐致死的過程……為了生存，她不得不折斷感知的觸角，按熄自己的人性，希望齏碎成絕望，轉為替死亡服務的奴隸動物，即便二戰結束，陰影依然揮之不去。作者文字冷靜簡潔，無雕琢詞藻，卻極有力度地痛陳無人道的暴虐及屠殺造成的萬鈞損傷。（荌柅）